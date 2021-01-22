Ведуча «Орла&Решки» їла сире м’ясо в Ефіопії

У цій екзотичній країні воно виявилося національною стравою. І, насправді, дуже смачною

Непередбачувана Ефіопія – східноафриканська країна, яка неодноразово шокувала під час подорожі команду «Орла&Решки. Чудеса світу» (Новий канал). Ведучих Василісу Хвостову та Антона Зайцева вражало все, що траплялося їм на шляху. Там живе понад 50 племен, не діють жодні закони чи правила, складається враження, що світ застиг на стадії розвитку кілька сотень років тому.

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Колорит країни відчувається у всьому, куди не глянь. Василіса Хвостова своє знайомство з культурою та життям ефіопців розпочала з їхнього місцевого транспорту із назвою «тук-тук». А далі за планом був традиційний обід ефіопців.

– Очманіти просто, але в кафе сиділи чоловіки та їли справжнє сире м’ясо, – розповідає ведуча. – Оскільки я – ведуча «Орла&Решки», то теж мушу це скуштувати. До речі, ця страва вважається в Ефіопії національною. Вона складається з трьох компонентів: «тібс» – шматки сирої яловичини, «аваре» – три гострі та пряні соуси та «інджера» – місцевий хліб, схожий на млинці.

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Якщо в наших кафе та ресторанах м’ясо смажать чи тушкують, то в Ефіопії все значно швидше. Кухарі просто відрізають від цілої туші корови шматок, кладуть на тарілку – і страва готова.

– Вживають це так: відрізають невеличкий шматочок, замотують у хліб «рулетиком» та вмочують у соус, – каже ведуча. – Їдять ефіопці правою рукою, тому що лівою зазвичай підтираються. До речі, я ще дізналася цікавий факт, чому вони взагалі їдять сире м’ясо. За однією з версій, під час воєн місцеві зрозуміли, що дим від смаження м’яса на вогнищі видає їхнє місцезнаходження ворогам, тому вирішили їсти його сирим. От і роблять це до сьогодні.

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Василіса відтягувала момент трапези, як могла, але він таки настав. Їла вона з острахом, та, як виявилося, дарма.

– Насправді, дуже прикольно, – коментує ведуча. – М’ясо схоже на тартар. Головне, не переборщити з гострим соусом, як це зробила я.

Сире м’ясо – це лише «квіточки» порівняно з тим, що пережили та побачили ведучі в Ефіопії. Вони відвідали справжні племена. І не одне, а кілька. Було дуже екстремально. Тож не пропустіть новий випуск «Орел&Решка. Чудеса світу» вже цієї суботи о 10:00 на Новому каналі.