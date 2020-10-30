Ведуча «Орла&Решки» спала на ліжку Стінга

Ведуча дізналася, хто до неї зупинявся в номері готелю. Захвату не було меж!

Цього тижня з командою «Орел&Решка» (Новий канал) ми помандруємо у Домініканську Республіку. До речі, вона популярна в туристів з усього світу завдяки своєму тропічному клімату та неймовірній природі. Ведуча шоу Василіса Хвостова покаже нам неймовірні пляжі Домінікани та Hard Rock Hotel. Що ж у ньому такого цікавого, крім номерів?

– В Домінікані дуже багато п’ятизіркових готелів, – розповідає ведуча. – Але цей – найвідоміший, бо в ньому зупиняються світові зірки шоу-бізнесу. А ще там зберігається ціла колекція їхніх речей.

Лімузин та диско-куля з кліпу Мадонни, сорочка Елвіса Преслі, костюм Елтона Джона, вбрання Шакіри. Можна ще довго перелічувати експонати, адже їх там понад 83 тисячі.

– Перший експонат був подарований музикантом Еріком Клептоном у 1979 році, – каже Василіса. – Це була його гітара. Можна вважати, що саме він започаткував таку традицію.

До речі, ведуча поцікавилася, хто ж зупинявся у номері, який вона забронювала. Уявляєте, сам Стінг. Після цієї новини Василіса жартувала, що притулятиметься до ліжка, на якому спав кумир мільйонів.

Що ще побачили в Домінікані ведучі «Орел&Решка. Чудеса світу»? дивіться завтра, 31 жовтня, о 10:00 на Новому каналі.