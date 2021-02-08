Video: Вирушай у новий зірковий сезон! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новому каналі

Дивіться онлайн Орел і Решка АНОНС зіркового сезону на Новому каналі. Вирушай у новий сезон
Новий канал / Орел&Решка. Новий сезон / Вирушай у новий зірковий сезон! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новому каналі
08 лютого

Вирушай у новий зірковий сезон! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новому каналі

«Орел & Решка» повертається в неймовірному зірковому складі! Кожен випуск - нові селебрітіз і нові напрямки! Не пропусти неймовірний сезон легендарного тревел-шоу «Орел & Решка. Новий сезон»! Вмикай Новий канал у суботу,  13 лютого, о 10:00!

Вирушай у новий зірковий сезон! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новому каналі
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