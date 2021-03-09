Video: Нікіта Алєксєєв та Юлія Саніна у рідних краях Пабло Ескобара у Колумбії! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новому каналі

Дивіться онлайн Орел і Решка 10 років АНОНС зіркового сезону на Новому каналі
Новий канал / Орел&Решка. Новий сезон / Нікіта Алєксєєв та Юлія Саніна у рідних краях Пабло Ескобара у Колумбії! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новому каналі
09 березня

Нікіта Алєксєєв та Юлія Саніна у рідних краях Пабло Ескобара у Колумбії! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новому каналі

Здається, лише вчора Алан і Жанна Бадоєви знімалися у першому випуску «Орла&Решки» в Барселоні, і ось минуло аж десять років! Творці тревел-проекту вирішили відсвяткувати цю дату по-особливому… і запросили на роль ведучих зірок. Десять випусків, десять пар відомих артистів, десять цікавих і яскравих напрямків – все це в ефірі Нового каналу вже з 13 лютого о 10:00!

Нікіта Алєксєєв та Юлія Саніна у рідних краях Пабло Ескобара у Колумбії! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новому каналі
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