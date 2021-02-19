Video: Іван Дорн і Саша Гудков відзначилися в Португалії. Анонс 2 випуску нового сезону «Орел & Решка» на Новому каналі

Дивіться онлайн АНОНС 2 випуску тревел-шоу Орел і Решка 2021 на Новому каналі. Іван Дорн і Саша Гудков відзначилися в Португалії
Новий канал / Орел&Решка. Новий сезон / Іван Дорн і Саша Гудков відзначилися в Португалії. Анонс 2 випуску нового сезону «Орел & Решка» на Новому каналі
19 лютого

Іван Дорн і Саша Гудков відзначилися в Португалії. Анонс 2 випуску нового сезону «Орел & Решка» на Новому каналі

«Орел&Решка» повертається в неймовірному зірковому складі! Кожен випуск - нові селебрітіз і нові напрямки! Не пропусти неймовірний сезон легендарного тревел-шоу «Орел&Решка. Новий сезон»! Вмикай Новий канал в суботу, 27 лютого, о 10:00! Там Іван Дорн і Саша Гудков будуть веселитися в Португалії!

Іван Дорн і Саша Гудков відзначилися в Португалії. Анонс 2 випуску нового сезону «Орел & Решка» на Новому каналі
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