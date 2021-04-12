Відомо ім’я переможця другого тижня конкурсу «Знайди пляшку «Орла&Решка», сидячи на дивані»

13 лютого стартував конкурс «Знайди пляшку «Орла&Решки», сидячи на дивані», в якому Новий канал розігрує фірмові пляшки серед глядачів нового сезону тревел-шоу. За правилами конкурсу, для участі необхідно уважно подивитися випуск «Орел&Решка. Новий сезон» в суботу о 10:00 на Новому каналі, порахувати, скільки фірмових пляшок проекту з’явиться за час ефіру першого випуску, зробити селфі на тлі екрану, на якому буде видно хоча б одну пляшку і надіслати в чат-бот Нового каналу в месенджерах Viber та / або Telegram.

Відповіді з цифрами і селфі приймаються до 11:00 наступного дня (неділі), а переможець визначається в понеділок до 18:00!

Переможцем конкурсу «Знайди пляшку «Орла&Решка», сидячи на дивані» (ефір 10 квітня) став пан Микола. Вітаємо щасливчика, який скоро отримає фірмову пляшку легендарного тревел-проекту!

Переможцем конкурсу «Знайди пляшку «Орла&Решка», сидячи на дивані» (ефір 27 березня) став Владислав Малік. Вітаємо!

Переможцем конкурсу «Знайди пляшку «Орла&Решка», сидячи на дивані» (ефір 6 березня) стала Катерина. Фірмова пляшка проекту відправляється до дівчини із міста Дубно. Вітаємо!

Переможцем конкурсу «Знайди пляшку «Орла&Решка», сидячи на дивані» (ефір 27 лютого) став Олександр!

Переможницею конкурсу «Знайди пляшку «Орла&Решка», сидячи на дивані» (ефір 13 лютого) стала глядачка Анна.

Випробуйте свою удачу і ви!