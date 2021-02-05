Ведуча «Орла&Решки» поцілувалася з жирафою

Команда тревел-шоу вирушила до Кенії, щоб подивитися на велику африканську п’ятірку

Полетіти в Кенію варто хоча б заради того, щоб на власні очі побачити велику африканську п’ятірку – лева, леопарда, носорога, слона та буйвола. А ще – інших екзотичних тварин, наприклад, антилопу або жирафу. Заради цього в столицю Кенії Найробі й вирушила ведуча «Орла&Решки. Чудеса світу» (Новий канал) Василіса Хвостова.

Юлія Саніна стала ведучою «Орла&Решки. 10 років»

Поїхати на справжнє сафарі дівчина не змогла – в неї не вистачило грошей. А ось у центр жирафів потрапила.

– Жирафа – це, мабуть, найдивніша тварина в Африці. В ній дивне буквально все! По-перше, вона зростом з двоповерховий будинок, у якому весь другий поверх займає шия – вона дозволяє їй об’їдати верхівки дерев. По-друге, вона дивно ходить – спочатку робить крок правими ногами, потім лівими. По-третє, коли бігає, їй доводиться хитати головою, щоб не втратити рівновагу. Через це здається, що вона біжить у сповільненій зйомці, – поділилася враженнями ведуча «Орла&Решки» на Новому каналі. – Її язик довжиною майже півметра! Він потрібен, щоб зривати листя з самих верхівок дерев. А ще він фіолетовий – щоб не згорав під палючим африканським сонцем.

Тест: Чи могли б ви стати ведучим «Орла&Решки»?

Тварина, яку вона нарешті побачила в природному середовищі, а не на картинках, так вразила Василісу, що вона вирішила… поцілуватися з нею! Для цього дівчина затисла частування для жирафи губами. Важливо: не намагайтеся повторити трюк – це може бути дуже небезпечно!

– Я не могла не поцілуватися з найголовнішим самцем! Він практично зжер половину мого обличчя! – сміється Хвостова. – До речі, густа в’язка слина в жирафів теж не просто так – вона слугує захисним шаром від колючок акації.

Дивіться всією сім’єю «Орел&Решка. Чудеса світу» в суботу, 6 лютого, о 10:00 на Новому каналі!