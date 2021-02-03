Юлія Саніна, ALEKSEEV, Іван Дорн: куди вирушили нові ведучі «Орла&Решки»?

Відкриваємо завісу таємниці над святковим сезоном «Орел&Решка. 10 років»на Новому каналі

З’явитися в найпопулярнішому українському тревел-шоу «Орел&Решка» на Новому каналі мріє практично кожен. У 2021 році ця мрія здійснилася відразу у 20-ти зірок – вони стали ведучими святкового сезону «Орел&Решка. 10 років».

Спробуй пройти: Тест: Чи могли б ви стати ведучим «Орла&Решки»?

Першими в ефір увірвуться Michelle Andrade і Олексій Завгородній (Позитив). У наступних випусках ви побачите фронтвумен The Hardkiss Юлію Саніну і співака ALEKSEEV, музиканта Івана Дорна і шоумена Олександра Гудкова, колишню ведучу «Хто зверху?» на Новому каналі Катерину Варнаву і шоумена Євгена Бороденка. Крім того, в шоу повертається його колишній ведучий – музикант Коля Серга!

– Зібрати зірок було непросто: зйомки ювілейного сезону розпочалися після Нового року, артисти здебільшого відпочивали. Рідкісні трудоголіки відгукнулися на наш заклик, – з усмішкою розповіла генеральний продюсер «Орла&Решки» Олена Синельникова. – До речі, за моїм спостереженням, швидше погоджувалися на зйомки ті зірки, які мають дітей – дітвора дуже любить нашу передачу. А з деякими ми, на жаль, просто не змогли зістикуватися за графіками: у нас дуже далекі напрямки, через карантин багатьох рейсів немає, іноді доводиться діставатися локації добу!

Сезон знімали переважно в Південній Америці, але деякі ведучі потрапили і до Європи. Наприклад, Івану Дорну вдалося посерфити в Португалії і зловити рибу-п’явку міногу. Олександр Гудков зазирав під спідниці місцевим бабусям і їв тараньку на березі океану. А ось ALEKSEEV вирушив на батьківщину наркобарона Пабло Ескобара – до колумбійського міста Медельїн, де йому довелося боротися зі своїм страхом.

– У мене страшна фобія висоти! Я навіть не знаю, кому варто дякувати за люб’язно надану можливість піднятися на величезну скелю Ель-Пеньон-де-Гуатапе, – усміхається музикант.

Не менш екстремальною вийшла і поїздка Юлії Саніної – фронтвумен The Hardkiss вперше в житті спустилася з водоспаду на мотузці!

– Раніше мені доводилося тренуватися з альпіністським спорядженням – готувалася до виступів, де потрібно було спуститися по восьмиметровому екрану. Але водоспад – це не скеля, вода все ускладнює, – зізналася Юлія. – Вона лилася просто на голову, тому було трохи не по собі – думала, що можу не впоратися. Але поруч знаходилися дуже круті професіонали-альпіністи, які співали мені пісні, підбадьорювали, казали, що я amazing (дивовижна) – це дуже надихало і було схоже на веселу гру.

Дивіться усією сім’єю святковий сезон «Орла&Решки. 10 років» у суботу, 13 лютого, о 10:00 на Новому каналі!

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