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11 листопада

Що обере Рома – любов чи друзів? Анонс серіалу «Новенька» на Новому каналі

Дивіться серіал «Новенька» з 26 листопада о 22:00 на Новому каналі.

Знайомтеся з головним красунчиком школи - Ромою. Дівчата від нього втрачають розум... Але сам Рома закохався в новеньку Віру. Тепер хлопцю доведеться вибирати між любов'ю і друзями.

Що обере Рома – любов чи друзів? Анонс серіалу «Новенька» на Новому каналі
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