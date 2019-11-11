Дивіться серіал «Новенька» з 26 листопада о 22:00 на Новому каналі.

Знайомтеся з головним красунчиком школи - Ромою. Дівчата від нього втрачають розум... Але сам Рома закохався в новеньку Віру. Тепер хлопцю доведеться вибирати між любов'ю і друзями.