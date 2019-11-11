26 листопада на Новому каналі стартує 20-серійна мелодрама «Новенька». Це розповідь про дорослішання, про дружбу та перше кохання. Детективний сюжет закручений навколо проблеми продажу наркотиків у приватній школі. У другому офіційному трейлері «Новенької» розкриється одна з головних сюжетних таємниць, яку зберігає головна героїня Віра.

Дивіться серіал «Новенька» з 26 листопада о 22:00 на Новому каналі