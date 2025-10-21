Новий каналНовини

MONATIK зазвучить у саундтреку нового хореографічно-циркового шоу «Потяг у дива»

Пісня Мріяти не шкідливо від MONATIK стала саундтреком шоу «Потяг у дива»

Вже з 1 листопада відбудеться прем’єра «Потяг у дива» – наймасштабнішого хореографічно-циркового шоу останніх років. Нова постановка від Stage Show – творців «Вартові мрій» і «Мавка» – перетворить звичайний вечір на подорож за мріями. Сім артистів оригінальних жанрів і сім танцівників у неповторних костюмах оживлять на сцені світ, де кожна мрія має шанс здійснитися.

– Ми запустили магічний потяг, який мчить до тієї мрії, яку кожен колись сховав у серці. Після предпоказу до мене підійшла глядачка і сказала: «У мене є мрія, яку я давно виношую. Ви допоможете мені її здійснити?» Тоді я зрозумів: «Потяг у дива» – це поштовх до дії, нагадування, що мріяти – означає жити, – розповідає Роман Дмитрик, автор ідеї та режисер-постановник шоу. 

Чотири дівчини з притулку суворої пані Крук мають іграшку-тотем – символ потаємного бажання. Один гудок – і потяг вирушає у світ див. Герої долають пастки Ворона й самої Крук, шукаючи викраденого Зайченя. Що на них чекатиме у фіналі? 

Технологічні декорації та світлові ефекти створюють атмосферу потяга, що нестримно мчить до мети. Авторська музика веде глядачів крізь емоційні світи – від похмурого притулку до казкових всесвітів. Віртуозні циркові номери та сучасна хореографія не дають перевести подих, а інтерактиви залучають глядачів у дію прямо в залі. 

Саундтреком шоу стала пісня «Мріяти не шкідливо» від MONATIK. Артист наголошує на важливості створення якісного українського контенту для дітей і сімей, аби малеча мала можливість проводити дозвілля цікаво та з користю. 

Поспішайте купувати квитки на шоу «Потяг у дива» в своєму місті, щоб побачити дива на власні очі! 

