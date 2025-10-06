Карта повітряних тривог України доступна в форматі онлайн. Тепер лише в один клік можна перевірити статус сирен у всіх областях країни одночасно. Дивися в нашому матеріалі, де в Україні повітряна тривога – карта повітряних тривог дає можливість розуміти ситуацію в режимі онлайн

Онлайн-карта компаній, які не пішли з росії: вони фінансують війну в Україні

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні — де є загроза обстрілу з повітря

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України в офіційному акаунті в Telegram повідомив, що три українські розробники створили онлайн-карти повітряних тривог, де можна переглядати статус сирен у всіх областях одночасно.

Де дивитись повітряні тривоги в режимі онлайн на карті

Онлайн-карта повітряних тривог від розробника @gm

Повітряні тривоги в режимі онлайн у всіх областях України можна дивитись на карті від розробника @gm. Для доступу до неї переходи за посиланням: https://war.ukrzen.in.ua/alerts/

Онлайн-карта повітряних тривог від розробника Вадима Клименка

Повітряні тривоги в режимі онлайн у всіх областях України можна дивитися на карті від розробника Вадима Клименка. Для доступу до неї переходи на посилання: https://vadimklimenko.com/map/

Онлайн-карта повітряних тривог від розробника ArgoPrep

Повітряні тривоги в режимі онлайн у всіх областях України можна дивитись на карті від розробників українського офісу ArgoPrep. Для доступу до неї переходи за посиланням: https://alarmmap.online/

ВАЖЛИВО!

Онлайн-карти повітряних тривог в Україні автоматично оновлюються з інтервалом у 15-20 секунд. Таким чином на вищевказаних сайтах можна дивитися статус сирен у всіх областях одночасно. Актуальна інформація доступна всього в один клік!

Додаток «Повітряна тривога»: оповіщення про сирени по містам та областям у режимі реального часу

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України також нагадали, що компанії Ajax Systems та Stfalcon створили зручний мобільний додаток «Повітряна тривога». У налаштуваннях можна вибрати конкретну область або місто, і отримувати сповіщення про ввімкнення та вимкнення сирен. Додаток доступний Google Play та App Store.