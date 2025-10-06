Куди піти в Києві: афіша на жовтень 2025 у Caribbean Club і Pepper’s Club

Цього жовтня Caribbean Club і Pepper’s Club не дають нудьгувати. У програмі обох закладів — благодійні виступи, прем’єри, триб’юти, квартирники, вар’єте, дискотеки й концерти у форматі «для своїх». Усе, за що люблять ці клуби — щиро, голосно й з вогником — знову у жовтневій афіші.

Pepper’s Club працює щодня (окрім понеділків) і щотижня пропонує щось нове: благодійні концерти, квартирники, триб’юти, квізи, стендапи й танці з live-бендами. А ще — «Домашні обіди» в будні: повноцінний комплекс за ціною однієї страви.

У жовтні на гостей Caribbean Club чекають вистави театру «Чорний Квадрат», шоу без цензури SEX Improv, вар’єте «Рояль» з ігристим, прем’єра «Carmen. Нова історія», музичні вечори до 100-річчя дня народження Майлза Девіса та щотижневі Caribbean Disco Party — цього місяця навіть у ковбойському стилі.

Розклад найближчих подій Pepper’s Club:

5, 12, 19, 26 жовтня: серія шоу «Королі Трібʼютів»

Щонеділі в жовтні в Pepper’s Club лунають пісні легендарних артистів. У межах серії безкоштовних концертів «Королі Триб’ютів» їх виконують професійні кавер-гурти.

5 жовтня гурт Pentagon зіграє найгучніші хіти «князя темряви» Оззі Осборна — Crazy Train, Mr. Crowley, Paranoid та інші. 12 жовтня бенд M.Others перенесе гостей у 90-ті за допомогою культових пісень Nirvana. 19 жовтня гурт ToSee виконає пісні з репертуару Pink, а 26 жовтня Jack London зіграє хіти легендарного гурту U2 — від With or Without You до Beautiful Day.

7, 14, 21, 28 жовтня: інтелектуальна гра «Бам Quiz»

У Pepper’s Club щовівторка проходять командні квізи від організаторів BAM Quiz. Участь у них можуть узяти всі охочі: потрібно лише зібрати команду від 2 до 12 людей, зареєструватися на сайті закладу та придумати назву.

Квіз складається з восьми тематичних раундів. Серед тем — музика, фільми, географія, спорт, серіали тощо. Формати запитань різні: текстові, відео, музичні та інтерактивні. Учасники отримують бали за правильні відповіді, а команда-переможець — подарунки. Ігри проходять у неформальній атмосфері: під час квізу можна замовляти напої та страви з меню.

8 жовтня: ПАШИНА 20. БИТВА ІМЕН. SMOKIE vs BEE GEES

8 жовтня відбудеться чергова «битва імен» від шоумена Павла Шилька, відомого як DJ Паша. Цього разу на сцені зійдуться дві легенди попкультури — Smokie та Bee Gees.

Формат шоу — не просто концерт, а інтерактивний музичний батл за участі українських артистів. Під час «битви» звучатимуть найвідоміші хіти обох гуртів у живому виконанні. Аудиторія не лише слухатиме музику, а й голосуватиме за переможця вечора. А DJ Паша розповідатиме маловідомі факти із життя артистів.

9, 16, 30 жовтня: благодійні концерти #НаШапку

У жовтні в Pepper’s Club триває серія благодійних концертів #НаШапку. Усі події — на підтримку фонду «СВОЇ», який збирає кошти на закупівлю кісткових імплантів для українських військових. Вхід на концерти — вільний, під час виступів триває збір донатів.

9 жовтня в Pepper’s Club звучатиме музика одного з найвпізнаваніших композиторів епохи бароко Антоніо Вівальді. У програмі — концертні й оперні арії у виконанні консорту OverTone.

16 жовтня на сцену повертається гурт MEGAWHITE (раніше — W.H.I.T.E.). Уперше після тривалої паузи музиканти гратимуть у новому складі, з новою назвою та з виключно патріотичним роковим репертуаром.

30 жовтня — концерт гурту МОВА, присвячений українському ретро 1960–1980-х. У програмі — знайомі пісні в оновленому звучанні: з повагою до оригіналів і сучасним музичним баченням.

15 жовтня: ювілейний концерт гурту «Очеретяний Кіт»

15 жовтня гурт «Очеретяний Кіт» відзначатиме 30 років творчості на сцені Pepper’s Club. У програмі — пісні з різних періодів, зокрема й нові треки, створені під час повномасштабної війни.

Гурт поєднує фольк, блюз, етно та рок із текстами про свободу, любов і рідний край. Їхню музику можна було почути на фестивалях «Шешори», «Країна Мрій», «Флюгери Львова» та інших.

Ювілейний виступ має благодійну мету — частину зібраних коштів передадуть на потреби 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

23 жовтня: «Blues для дорослих» із Олексієм Коганом

23 жовтня відомий радіоведучий, артдиректор Jazz in Kyiv та творчий куратор Leopolis Jazz Fest Олексій Коган представить програму New Orleans Forever. Це буде вечір, присвячений музиці й культурі Нового Орлеану — міста, яке стало колискою джазу та блюзу.

На слухачів чекає різноманітний репертуар: історії про блюз, живі музичні ілюстрації від Jazz in Kyiv band, улюблені композиції, блюзові ритми та імпровізації.

29 жовтня: творчий вечір Олексія Горбунова

29 жовтня в Pepper’s Club відбудеться акустичний вечір Олексія Горбунова — актора, музиканта і фронтмена гурту «Грусть пілота». Формат виступу — камерний: лише 200 глядачів, живий звук і затишна атмосфера квартирника.

У програмі — вірші, добре знані пісні та щемливі композиції, що стали частиною творчого шляху артиста. Музика звучатиме безпосередньо, просто й щиро — так, як її замислював сам виконавець.

Танці щоп’ятниці та щосуботи: live-вечори у Pepper’s Club

У жовтні Pepper’s Club продовжує серію танцювальних вечорів із живими виступами. Щоп’ятниці та щосуботи в клубі лунатиме рок, попкавери, українські треки та хіти, які хочеться співати вголос. На сцену вийдуть REAL BAND, Blues Country Trio «ХПЗ», No Comments, TOKYO, Maski Band, Pentagon, F.L.I.R.T. та After Dark.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club:

3, 17 та 31 жовтня: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте «Рояль»

Вар’єте «Рояль» уже понад п’ять років збирає аншлаги завдяки поєднанню естетики вар’єте, живого вокалу та чуттєвих постановок. У центрі програми — яскрава Lida Lee (17 та 31 жовтня), харизматичний фронтмен гурту О.Torvald Женя Галич (3 жовтня), постановки хореографів «Танців із зірками» та спеціальні музичні гості. У квиток входить шоу, сервірування столика і пляшка вина чи ігристого — формат, який підходить для особливої дати.

Офіційний партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Медіапартнер — радіо «Перець FM».

4, 11, 18, 25 жовтня: Caribbean Disco Party

По суботах Caribbean Club запрошує на легендарні Caribbean Disco Party — вибухові вечірки із живою музикою, улюбленими хітами й танцями. Щотижня на сцені — кавер-гурти After Dark, ХПЗ, TOKYO і REAL BAND, які перетворюють знайомі треки на енергійні шоу. А DJ Mustafaev тримає танцмайданчик у ритмі, якому неможливо чинити опір.

Особливий танцювальний івент — 18 жовтня. Цього вечора Caribbean Disco Party постане в ковбойському форматі: запальні дискохіти зіллються з атмосферою дикого заходу.

4, 8, 11, 15, 18, 25, 29 жовтня: вистави театру «Чорний Квадрат»

У жовтні на сцені Caribbean Club — вистави театру «Чорний Квадрат», відомого своїм відвертим гумором і гострими сюжетами. У репертуарі — історії про кохання, секс, стосунки та пошуки себе.

Серед постановок: 4 жовтня — «Абетка сексу від А до Я», 8 жовтня — «Не всі люблять порно», 11 жовтня — «Попередні пестощі», 15 жовтня — «Шукаю чоловіка на кожен день», 18 жовтня — «Гола правда», 22 жовтня — «Секс у різних театрах», 25 жовтня — «Закохані танцюють у ліжку», 29 жовтня — «21 хвилина до та після сексу».

Вистави відбуваються українською. Подробиці — на сайті Caribbean Club.

9 жовтня: Sex improv від Kvadrat Шоу

Що буде, якщо поєднати театр, імпровізацію в стилі Бродвею й інтерактив зі сцени? Отримаєте SEX Improv — непередбачуване й захоплююче шоу від команди Kvadrat Шоу. Це не просто вистава — це експеримент, у якому кожен глядач стає співавтором подій. Ви вирішуєте, що станеться далі, ким стануть актори, і де розгортатиметься дія.

9 жовтня на сцену вийдуть ТОП-гравці Kvadrat Шоу: Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Євген Амаріца, Олександр Розвяков, Поліна Голованова.

14 жовтня: Miles Davis: 100 Years of Glory

Caribbean Club запрошує на особливу подію до 100-річчя з дня народження Майлза Девіса — одного з найвпливовіших джазменів XX століття. У програмі — культові композиції So What, Bitches Brew та інші знакові треки.

На сцену вийдуть юні музиканти віком від 8 до 18 років, лауреати міжнародних конкурсів, а також сімейний гурт ShekBand. Ідея концерту належить джазовому піаністу й педагогу Олексію Прощенкову, який підготував ексклюзивні аранжування спеціально для цієї дати.

16 жовтня: концерт SEVERYNA

16 жовтня співачка SEVERYNA виступить у Caribbean Club із новою програмою «Красива, бо щаслива!»

На сцені прозвучать головні TikTok-хіти виконавиці — «Тихше», «Металеве серце», «Наречена» й «День народження», а також нові пісні, які раніше ще не звучали наживо. Спеціально для цього концерту SEVERYNA переосмислила звучання знайомих треків, тож готуйтеся почути їх по-новому.

19 жовтня: концерт TINA PETRIV «Перевтілення 2.0»

19 жовтня у Caribbean Club співачка з Калуша TINA PETRIV (Христина Петрів) презентує свій перший сольний концерт «Перевтілення 2.0». Вона має потужний академічний бекграунд і вже встигла заявити про себе у телепроєкті «Одна Родина» та у фіналі престижного конкурсу ім. Jana Kiepuryw Krinicy-Zdroju в Польщі. На сцені Caribbean Club вона представить програму, що поєднує нову музику й найкраще з творчого доробку артистки.

23 жовтня: благодійний стендап «Удачники»

23 жовтня в Caribbean Club відбудеться благодійний стендап-вечір «Удачники» — подія, яка поєднує гумор і підтримку ЗСУ. Усі кошти з продажу квитків підуть на аеророзвідку для підрозділів Української Добровольчої Армії.

На сцені виступлять стендап-коміки, добре знайомі глядачам завдяки «Розсміши коміка», «Жіночому кварталу», шоу Stand up Battle і «Підпільному стендапу». Серед них — Лєра Мандзюк, Роман Щербан, Ганна Кочегура й Женя Коротков. Медіапартнер — радіо «Перець FM».

24 жовтня: концерт Марти Адамчук

24 жовтня Марта Адамчук виступить із другим сольним концертом у Caribbean Club. На сцені звучатимуть відомі композиції співачки на кшталт «Колія», «Палає» та «Рожевий туман», а також нові пісні й несподівані інтерпретації української класики.

Концерт відбудеться в живому супроводі бенду. У програмі також — дуети із запрошеними зірковими гостями.

26 жовтня: танцювально-театральне шоу «CARMEN. Нова історія»

«CARMEN. Нова історія» — перше в Україні танцювально-театральне шоу, створене на основі бального танцю.

Це не класична опера й не драматична вистава. У шоу — 16 танцівників, 20 номерів і потужна драматургія, що розкривається не через слова, а через танець. «CARMEN. Нова історія» порушує теми жіночої сили, ревнощів, контролю і свободи — та переосмислює знайомий образ героїні в новому, сучасному світлі.

Шоу створює команда Step Way Showballet — одні з найкращих у країні фахівців із бального танцю та сценічної постановки. А камерна атмосфера Caribbean Club робить цю прем’єру ще інтенсивнішою — так, ніби події розгортаються просто перед вами.

30 жовтня: концерт Green Grey

30 жовтня в Caribbean Club — концерт легенд українського року Green Grey у межах туру «Під дощем». Гурт, який понад 30 років формує звучання української сцени, повертається до Києва — із живим виступом, перевіреними хітами й новими треками.

Мурік і Дизель обіцяють вечір без компромісів: живий звук, шалена енергія та повне занурення в рок-н-рольну стихію. Концерт має благодійну мету: під час туру Green Grey збирають кошти на реабілітацію та протезування українських військових.