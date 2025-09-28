Ту-95 МС: характеристика бомбардувальника-ракетоносця Ту-95

росія активно застосовує бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС у війні проти України. Саме ним загарбники атакують мирні українські міста, воєнні та цивільні об’єкти. Давай розберемось у чому особливість цього літака та, які характеристики він має.

Карта бойових дій в Україні: де йдуть бої

Зараз дивляться

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні

Літак Ту-95МС

Загалом перша версія Ту-95 була розроблена ще за часів Сталіна у 1950-х роках. Адже в той час США вже мали стратегічний бомбардувальник Convair B-36 Peacemaker, який міг дістатись до кордонів СРСР. А Радянському Союзу не було що виставити на противагу американцям.

Тож головне завдання Ту-95 було ураження стратегічних об’єктів глибоко в тилу ворога за будь-яких погодних умов та незалежно від часу доби.

Наразі армія рф має на своєму озброєнні новіші версії літака Ту-95МС та Ту-95МСМ. Вони залишаються основними стратегічними ракетоносцями Повітряно-космічних сил рф.

Ту-95МС: характеристики

Екіпаж — сім осіб.

сім осіб. Довжина — 49,09 м.

49,09 м. Висота — 13,2 м.

Розмах крил — 50,04 м.

50,04 м. Максимальна злітна маса — близько 185 тис. кг.

близько 185 тис. кг. Максимальна швидкість — 920 км/год.

км/год. Бойове навантаження — до шести крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.

до шести крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці. Бойовий радіус — 6500 км.

На відміну від Ту-95МСМ, літак Ту-95МС не може нести більш сучасну крилату ракету Х-101.

Що відрізняє моделі Ту-95 від інших бомбардувальників? Те, що турбіни та редуктори чотирьох двигунів НК-12, які має Ту-95, вважаються одними з найкращих у світі та мають рекордно високий коефіцієнт корисної дії.

Однак це має і свої мінуси — гучний літак дуже просто помітити в повітрі.

Фото Getty Images

Читай також:

Що робити, якщо не можеш заснути? Дієва вправа від психолога