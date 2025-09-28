Ту-95 МС: характеристика бомбардувальника-ракетоносця Ту-95

Новий каналНовини

росія активно застосовує бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС у війні проти України. Саме ним загарбники атакують мирні українські міста, воєнні та цивільні об’єкти. Давай розберемось у чому особливість цього літака та, які характеристики він має. 

Загалом перша версія Ту-95 була розроблена ще за часів Сталіна у 1950-х роках. Адже в той час США вже мали стратегічний бомбардувальник Convair B-36 Peacemaker, який міг дістатись до кордонів СРСР. А Радянському Союзу не було що виставити на противагу американцям.

Тож головне завдання Ту-95 було ураження стратегічних об’єктів глибоко в тилу ворога за будь-яких погодних умов та незалежно від часу доби.

Наразі армія рф має на своєму озброєнні новіші версії літака Ту-95МС та Ту-95МСМ. Вони залишаються основними стратегічними ракетоносцями Повітряно-космічних сил рф.

Ту-95МС: характеристики

  • Екіпаж — сім осіб.
  • Довжина — 49,09 м.
  • Висота — 13,2 м.
  • Розмах крил — 50,04 м.
  • Максимальна злітна маса — близько 185 тис. кг.
  • Максимальна швидкість — 920 км/год.
  • Бойове навантаження — до шести крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.
  • Бойовий радіус — 6500 км.

На відміну від Ту-95МСМ, літак Ту-95МС не може нести більш сучасну крилату ракету Х-101.

Що відрізняє моделі Ту-95 від інших бомбардувальників? Те, що турбіни та редуктори чотирьох двигунів НК-12, які має Ту-95, вважаються одними з найкращих у світі та мають рекордно високий коефіцієнт корисної дії.

Однак це має і свої мінуси — гучний літак дуже просто помітити в повітрі.

