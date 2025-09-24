Новий каналНовини

Карта бойових дій в Україні 24 вересня 2025: де йдуть бої на 1309-й день війни

Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.09.2025

В мережі можна відслідковувати за розвитком бойвих дій в різних областях України в реальному часі. Для цього створено онлайн карту бойових дій в Україні, яка постійно оновлюється. 

Наразі на карті можна відстежити хід бойових дій в Україні, починаючи від 19 березня 2022 року.

Відомо, що дані для актуалізації інформації на карті бойових дій, беруться декількох джерел: повідомлень Генштабу та зі звітів обласних військових адміністрацій.

Карта лінії фронту в Україні

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні

Карта від Institute for the study of war та CTP.

Ви можете обрати карту, якою вам зручніше користуватися, щоб відслідковувати хід воєнних дій у різних частинах країни.

Також є карта бойових дій DeepStateMapLive,  яка дає можливість слідкувати за перебігом військових дій в Україні, за розташуванням російських підрозділів та їх пересуваннями.

На ній є такі позначки:

карта бойових дій

Також можно подивитись відео, на якому наглядно показано, як змінювалась карта бойових дій в Україні 2022 з 24 лютого.

 

