Валерій Харчишин зіграє концерт з симфонічним оркестром GosOrchestra

21 вересня у Києві лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин вперше зіграє сольний концерт у супроводі симфонічного оркестру GosOrchestra. В цей вечір на схилах Дніпра, на сцені «Курені Концертні», поєднаються рок та симфонія, сучасні хіти та безсмертна класика минулого століття. Квитки можна придбати на сайті.

Валерій Харчишин виступить з симфонічним оркестром GosOrchestra

– У кожного з вас є улюблені пісні. І найбільшою ознакою хітовості для мене є те, коли пісня звучить так, ніби її написав я. 21 вересня я заспіваю пісні, які б мені хотілося написати. Таким чином віддати шану і повагу тим авторам, що вплинули на моє становлення як музиканта, вокаліста, виконавця і сонграйтера, – говорить Валерій.

Багатогранний артист, який звик експериментувати та проявляти себе в різних сферах, цим виступом познайомить прихильників з ще однією версією себе. Валерій разом з оркестром готує концертне шоу, яке має на меті стерти межі між академічно-хоровою естрадою, електронною та рок-музикою, органічно поєднав усі ці напрямки.

Над ідеєю сольного симфонічного проєкту музикант думав декілька років, а після виступу з оркестром в рамках фестивалю «Українська пісня» влітку цього року Валерій вирішив втілити задум в життя. Пісні, що пройшли крізь роки, зазвучать по-новому – в симфонічних аранжуванням, з новою силою та глибиною.

Під акомпанемент GosOrchestra Валерій заспіває світову рок-класику, хіти «Другої Ріки» та легендарні композиції про кохання часів відлиги й лагідної українізації, останні в програмі займуть особливе місце:

– Коли формується українська ідентичність — саме час згадати, з чого починалася українська академічна пісня, – додає музикант.

Сольний проєкт не замінює і не припиняє діяльність «Другої Ріки» – гурт продовжує роботу над новим альбомом і готується до великого концерту, який відбудеться у 2026 році в Палаці спорту. Водночас, новий творчий етап, який розпочався для Валерія, дозволить йому реалізовувати ідеї, що давно чекали свого часу.