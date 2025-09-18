Новий каналНовини

Ексклюзивний виступ: Валерій Харчишин зіграє концерт з симфонічним оркестром GosOrchestra

Валерій Харчишин зіграє концерт з симфонічним оркестром GosOrchestra

21 вересня у Києві лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин вперше зіграє сольний концерт у супроводі симфонічного оркестру GosOrchestra. В цей вечір на схилах Дніпра, на сцені «Курені Концертні», поєднаються рок та симфонія, сучасні хіти та безсмертна класика минулого століття. Квитки можна придбати на сайті.

Валерій Харчишин виступить з симфонічним оркестром GosOrchestra

– У кожного з вас є улюблені пісні. І найбільшою ознакою хітовості для мене є те, коли пісня звучить так, ніби її написав я. 21 вересня я заспіваю пісні, які б мені хотілося написати. Таким чином віддати шану і повагу тим авторам, що вплинули на моє становлення як музиканта, вокаліста, виконавця і сонграйтера, говорить Валерій.

Зараз дивляться

Багатогранний артист, який звик експериментувати та проявляти себе в різних сферах, цим виступом познайомить прихильників з ще однією версією себе. Валерій разом з оркестром готує концертне шоу, яке має на меті стерти межі між академічно-хоровою естрадою, електронною та рок-музикою, органічно поєднав усі ці напрямки. 

Валерій Харчишин зіграє концерт з симфонічним оркестром GosOrchestra

Над ідеєю сольного симфонічного проєкту музикант думав декілька років, а після виступу з оркестром в рамках фестивалю «Українська пісня» влітку цього року Валерій вирішив втілити задум в життя. Пісні, що пройшли крізь роки, зазвучать по-новому – в симфонічних аранжуванням, з новою силою та глибиною.

Під акомпанемент GosOrchestra Валерій заспіває світову рок-класику, хіти «Другої Ріки» та легендарні композиції про кохання часів відлиги й лагідної українізації, останні в програмі займуть особливе місце:

– Коли формується українська ідентичність — саме час згадати, з чого починалася українська академічна пісня,  додає музикант. 

Сольний проєкт не замінює і не припиняє діяльність «Другої Ріки» – гурт продовжує роботу над новим альбомом і готується до великого концерту, який відбудеться у 2026 році в Палаці спорту. Водночас, новий творчий етап, який розпочався для Валерія, дозволить йому реалізовувати ідеї, що давно чекали свого часу.

Афіша
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь