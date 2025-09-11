Legendary Rock Voices в Києві: що відомо про легендарне рок-шоу

Вже зовсім скоро, 18-го жовтня, у київському Палацу Спорту відбудеться неймовірне вокально-симфонічне шоу в Україні, яке подарує слухачам можливість почути легендарні хіти – від Queen до AC/DC, від Rammstein до Evanescence – на одній сцені.

Legendary Rock Voices: подробиці про концерт

Legendary Rock Voices вже підкорили 43 європейських міста, де зібрали понад 100 тисяч глядачів, а зараз вони готують для української столиці ексклюзивну програму. Їх плейлист включатиме найвибуховіші хіти усіх часів – від треків культових легенд року минулого сторіччя до бестселерів сучасних альтернативщиків. Відвідувачі зможуть як і рок-н-рольно увірватись на денсполі, так і станцювати повільні танці під легендарні балади.

Зараз дивляться

На одній сцені зустрінуться потужний симфонічний оркестр, академічний хор, драйвовий рок-бенд та шість унікальних вокалістів. Серед них вокальні коучі, фіналісти Нацвідбору на Євробачення, учасники «Голосу країни» та інші особистості із музичної індустрії, імена яких добре відомі українській публіці.

Щоб представити власне бачення рок-хітів, «заради яких ми колись вчили англійську», також на сцену вийдуть відомі українські зірки. Хто саме? Організатори обіцяють розкривати імена поступово.

– У кожного з нас є пісня, яка назавжди вписалася у життя. Наше шоу – це можливість не просто почути її наживо, а і пережити ті самі емоції знову, але в тисячу разів потужніше. Це вечірка, де можна і треба співати на повний голос, танцювати і ділитися енергією з тисячами однодумців, – каже продюсер проєкту Олександр Порядченко.

Вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices

м. Київ, Палац Спорту

18 жовтня 2025 року