Фестиваль LINOLEUM: програма та розклад лекцій 2025

Серед спікерів продюсер оскароносного фільму FLOW, цьогорічна номінантка на Студентську премію «Оскар» та українські професіонал(-к)и

Фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM, найбільший показ авторської анімації в Україні, оголосив цьогорічну освітню програму лекцій та майстер-класів. В рамках фестивалю відбудеться близько 30 подій, серед яких зустрічі з оскарівськими лавреатами та номінантами, великий нетворкінг івент та панельні дискусії з професіоналами та професіоналками української та світової анімаційної індустрії.

Зараз дивляться

– Цьогорічна освітня програма — найнасиченіша за всю історію фестивалю: ми готуємо два нетворкінг-івенти, сім практичних воркшопів, п’ятнадцять виступів і ще кілька сайд-подій, покликаних допомогти знайомствам і дати змогу презентувати свої навички та проєкти. Усі ці активності виросли з досліджень, які ми проводили торік і цього року: від формування ключових політик у межах RES-POL до опитування щодо освітніх потреб і великого дослідження «Анімація: Путівник до професії», здійсненого за підтримки Британської Ради. Результати «Путівника» ми вперше представимо публічно під час великого нетворкінг-івенту. Наш фокус — освіта та реалії ринку, аби кожна й кожен починаючий(-а) аніматор(-ка) отримали знання, контакти й упевненість, необхідні, щоб знайти себе в індустрії, – коментує директорка фестивалю Анастасія Верлінська.

Вхід на події освітньої програми – вільний за реєстрацією.

Розклад вже на сайті фестивалю.

1 жовтня, UNIT.City:

— Перехід на сторону анімації: продюсерський досвід

Спікерки: Дар’я Бассель, Олександра Кравченко, Міра Оєторо

Дискусія з продюсерками, які прийшли в анімацію з ігрового та документального кіно. Що стало їхнім тригером зміни напряму і які перші кроки вони зробили в анімації; які навички з ігрового та документального виробництва виявилися найбільш переносними, а що довелося опановувати з нуля; чим відрізняється підготовка пакета матеріалів для анімаційного проєкту від традиційних пітчпаків та які ризики вони вже проходили і якими інструментами мінімізують наслідки

— Як анімація і дизайн формують якісні освітні продукти

Спікер: Євген Ігнатюк

Креативний директор «Креативної Практики», розповість про те, як поєднання анімації, дизайну й монтажу робить навчання виразнішим і зрозумілішим, а також про дизайн-систему як «скелет» усіх продуктів. Окремо йтиметься про те, як розуміння монтажу допомагає дизайнерові, а дизайн — монтажеру, та чому освіта майбутнього — це не просто контент, а цілісний мультимедійний досвід.

— Режисерський досвід випускниці Gobelins

Спікерка: Софія Чуйковська

Лекцію відкриє показ короткометражного фільму «The Shyness of Trees» — цьогорічного номінанта на Студентську премію «Оскар». Після перегляду Софія детально представить етапи створення анімаційного фільму, розповість про навчання в університеті GOBELINS, l’école de l’image, а також поділиться особливостями командної роботи. Наприкінці передбачено сесію запитань і відповідей.

— AI-голоси без крінжу для фільмів та анімації: досвід Respeecher

Спікер: Валерій Заблоцький-Дроган

Команда Respeecher проведе case study про синтез голосів у кіно та анімації — від власної технології voice conversion і виробничого пайплайну до інтеграції в постпродакшн, а також розгляне кейси відновлення автентичного голосу після смерті актора та збереження «дитячого» тембру.

2 жовтня, UNIT.City:

— Великий нетворкінг івент

Нетворкінг-івент з акцентом на освіту, етику, реалії ринку та можливості ШІ. Відкриваємо презентацією «Анімація: путівник до професії» — підсумки чотирьох досліджень (освіта, зарплати, правові аспекти, пітчинг-платформи) та поговоримо про реалії ринку в Україні; далі — результати дослідження професійної етики (Ярослав Белінський, Design for Ukraine) та досвід інтеграції ШІ в мистецьку освіту (Євген Санніков, FILM.UA Group). Після паузи — велика розмова про ШІ та презентація додатку з дитячим контентом «Бробакс» від Суспільного Мовлення.

— Едуард Кирич: Ретроспектива & Artist Talk

Спікер: Едуард Кирич; Модератор: Микита Лиськов

Розмова про специфіку роботи художника-постановника в анімаційному кіно — від побудови візуального світу до тонкощів співпраці з режисерами та командою — разом з українською легендою Едуардом Киричем.

— Різо-анімація — місток між аналогом і цифрою.Чи може принтер зняти культовий мульт?

Спікер: Олег Федунчак

Розмова про те, що таке різографія і як художники «відкрили» RISO для мистецтва. Як народжується різо-анімація Від фліпбуку до музичного кліпу. Чому різо-анімація цікава і як її повʼязують з раннім кінематографом.

3 жовтня, UNIT.City:

— Анімаційні пайплайни, ключ до свободи

Спікери: Хуан Карлос Ґарсія дель Бланко — директор з технічного розвитку в b-water studios (Іспанія) із великим професійним досвідом в анімаційній індустрії. Очолював команду CG-супервайзерів на численних проєктах, зокрема «Pinocchio and His Friend Coco» (повнометражний фільм), «Zafari» (телесеріал), «DinoMates from Kika» (телесеріал), «Ghost of the Ruis» (телесеріал), «Treasure Trekkers», «Meine Freundin Conni — Geheimnis um Kater Mau» (повнометражний фільм) та «Kayara» (повнометражний фільм).

Презентація Blender — одного із найінноваційніших інструментів із відкритим кодом, щор став незамінним у 3D-анімаційному пайплайні B-Water Animation Studios.



— «Емі! Світ емоцій»—шлях від концепту до серіалу

Спікер(-к)и: Олена Голубєва, Леонід Тивонюк, Марʼя Гвоздєва-Тивонюк, Софія Розуменко-Федченко

Авторський ляльковий анімаційний проєкт для дітей 4–7 років, у якому емоції стають дверима у магічний світ. Команда поділиться досвідом створення: від дослідження психології емоцій до втілення у ляльках, декораціях і продюсерських стратегіях.

— Зустрінемось у ЕКА

Спеціальний показ студентських робіт Естонської Академії Мистецтв та онлайн зустріч з режисерами.

— Анімаційна індустрія: Україна vs Захід

Спікерка: Тіна Бульба

Розмова про різницю у стилістиці та трендах, про побудову продакшн-процесів на різних ринках, а також про відмінності у підходах до портфоліо й пошуку роботи. Окремо розберемо, чому українським художникам не завжди просто працювати з референсами для продакшну та що з цим робити.

— Продюсування FLOW: баланс між власним баченням, командною роботою та контролем

Спікер: Рон Дьєнс

Розмова з продюсером Роном Дьєнсом про створення FLOW — від задуму до фестивальних екранів — із простеженням того, як еволюціонував початковий концепт та як рання участь продюсера сформувала масштаб фільму, партнерства й виробничий пайплайн. Дьєнс детально розповість, як бездіалогова оповідь переосмислила планування, монтажний ритм та механіку зворотного зв’язку між творчою та виробничою командами, водночас зберігаючи авторський голос Гінта Зілбалодіса в межах більшої міжнародної команди.

— SALT NETWORKING

Офлайн-зустрічі від Salt Cinema, де молоді автори та авторки отримують унікальний шанс презентувати свої ідеї не тільки колегам, а й професіоналам галузі.

4 жовтня, UNIT.City:

— Вихід на закордонний ринок та презентація себе

Спікерка: Торі Польська

Відверта розмова про шлях становлення в анімаційній індустрії: як зміцнювати впевненість і знати свою ціну. Торі — дизайнерка анімаційних фільмів. Її основним фокусом є створення фантастичних світів та супровід їх реалізації через пайплайн. Наразі Торі працює арт-директоркою у Disney Animation.

— CASES: Київський Торт

Спікер: Микита Лиськов

Розмова з режисером Микитою Лиськовим про етапи створення фільму «Київський торт», підтримку легендарного Прійта Пярна та про те, як Микита став першим іноземним режисером, що отримав фінансування від Естонського інституту кіно.

— Дизайн, що продає: як креатив працює на бізнес-показники в tech-індустрії

Спікери: SKELAR

SKELAR — це технологічний венчур-білдер, який будує IT-бізнеси. У нашій реальності дизайн — це не просто про красу, це інструмент, що працює на продукт і метрики, тобто бізнес-показники. Саме тому розмова з креативною спільнотою буде не тільки про тренди, а про вплив. І дати відповіді на питання, які часто ніхто прямо не ставить:

– Як відрізнити «анімацію, яка подобається дизайнеру», від тієї, що драйвить growth?

– Чому знання After Effects — це ще не квиток у моушн-дизайн в tech?

– Який дизайн працює у performance-маркетингу?

– Як виглядають фрейми, що впливають на конверсію?

– Чому в рекламі «надто красиво» — це часто мінус?

— Презентація віртуальної гри-галереї UAartСпікерки: Анна Дудко, Ірина Лисенко, Катерина Гусак

Клікнути Рєпіна, «помнєцкати» Шевченка, зазирнути за «Чорний квадрат» Малевича. У звичайній галереї картини не можна торкати, у віртуальній галереї — треба! UAart — це мистецтво нового часу, поєднання класичного живопису та технологій, де UA art — це про українське мистецтво, а You are art — це про те, що кожен відвідувач галереї може стати митцем і буквально доторкнутися до відомих на весь світ полотен. На презентації учасники команди розкажуть про задум та місію UAart, та поділяться секретами виробництва.

— Кіно без меж: анімація як інструмент режисера

Спікерка: Марі Янко

Марія Янко – режисерка, сценаристка, аніматорка і художниця, навчалась академічному малюнку в Україні, і анімації у Франції. У своїй практиці вона поєднує традиційну анімацію із сучасними експериментальними технологіями. У рамках майстер-класу Марія поділиться авторською технікою анімації та розповість як її можна імплементувати в документальне та ігрове кіно на прикладі свого поточного проєкту – короткометражного анімаційного фільму «Катерина».

— DRINK’N’DRAW з Tullamore D.E.W.

Двогодинний скетчинг з ведучою режисеркою Сашою Рубан.

Серія воркшопів у UNIT.City:

— Воркшоп з колажу та “Працюємо з брендами: колаборація з T.C.Pizza” з Анастасією Фалілеєвою

— Швидкий малюнок з Олегом Маламужем

— Арттерапія «Мій стан зараз» з Марʼєю Гвоздєвою-Тивонюк

— Я«к експериментувати з анімаційними техніками» від ПКХЕ!

— Цифровий воркшоп зі створення зіну про права людини з Ганною Стриж та Олегом Федунчаком

5 жовтня, Будинок кіно (Блакитна зала):

— 100-річчя української анімації – збір робочої групи

Спікер(-к)и: Альона Пензій, Олена Голубєва, Микита Лиськов, Олена Касавіна, Анастасія Верлінська

У 2027 році Україна відзначатиме 100-річчя від виходу першого українського анімаційного фільму «Казка про солом’яного бичка» режисера В’ячеслава Левандовського. Щоби підготуватися до цієї події системно й гідно, Довженко-Центр та фестиваль LINOLEUM ініціюють зустріч робочої групи й запрошують до участі представників(ць) індустрії, студій та освітніх інституцій, фестивалів, дослідницьких спільнот, які готові поділитися ідеями та долучитися до створення спільного плану дій. Під час зустрічі зберемо пропозиції та спробуємо окреслимо дорожню карту ювілейних активностей в Україні й за кордоном.

— Що бісить режисерів(ок), продюсерів(ок), програмерів(ок)

Спікерки: Анастасія Верлінська, Саша Рубан, Валерія Сочивець

Відверта розмова про те, що бісить режисерів(ок), продюсерів(ок) і програмерів(ок) фестивалів: «чому не взяли мій фільм?», «можна ще три тижні — роблю стрічку спеціально для вашого фестивалю», дірект-повідомлення з проханнями q вимогами, тиша у відповідь або навпаки — прискіпування до кожного кадру. Поговоримо про продюсерські болі — від неможливості вибити апрув до відповідальності за бюджети, тексти й ліміти символів, а також про межі й етику комунікації з відбірковою командою: коли і як писати, що є нормальними правками, чого не робити, аби всі сторони зберігали повагу, дедлайни й нервову систему.

— Музика в анімації

Спікер: Микита Моісеєв

Оглядова лекція для режисерів-початківців і не тільки. Поговоримо про те, які функції виконує музика в анімації та коли саме залучати композитора; як етично та ефективно працювати з референсами й правками; що варто знати про авторське право й використання чужих треків. Розберемо базовий продакшн-ланцюжок: етапи, терміни, ризики. Наприкінці — коротке Q&A з розбором типових кейсів.

Нагадаємо, що фестиваль вже оголосив глядацьку програму. Відвідати покази можливо за абонементами та квитками, що вже доступні до купівлі.

Пенсіонер(к)и, учасники/-ці бойових дій та ветеран(к)и зможуть відвідати фестиваль безкоштовно. З правилами користування абонементами можна ознайомитися на сайті фестивалю.

Фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM — найбільший показ авторської анімації в Україні, який займається промотування незалежної анімації та створення сприятливих умов для розвитку анімаційної та суміжних індустрій в Україні. У 2025 році фестиваль відбудеться з 1 по 5 жовтня у двох локаціях Києва – UNIT.City та Будинку кіно.



Генеральний медіапартнер: Новий Канал