Фестиваль Книжкова країна. Плодова: програма по днях та дати

25–28 вересня на ВДНГ пройде вже четвертий сезон одного з найбільших книжкових фестивалів України — «Книжкова країна». Цього разу він матиме плодову тематику.

Фестиваль «Книжкова країна» на ВДНГ: програма по днях та дати

Територію ВДНГ прикрасять величезними овочами та фруктами й осінніми фотозонами, а свій літературний врожай презентуватимуть близько 100 видавництв, що візьмуть участь у масштабному книжковому ярмарку. Крім того, на гостей чекатимуть «Родинні читання» від українських зірок, спеціальна горор-програма від спільноти «Бабай», професійні дискусії та воркшопи, а також дебют напряму ілюстраторів і художників.

Зараз дивляться

Загалом протягом чотирьох днів відбудеться понад 400 подій — від презентацій і автограф-сесій до квестів та мистецьких вистав. Розповідаємо лише про малу частину подій із великого переліку, які варто відвідати. Повна програма фестивалю вже доступна на сайті. Вхід вільний.

Четвер, 25.09

Чорний гумор в українських реаліях («Віхола»)

Психіатр Олександр Авдєєв та стендап-комік Василь Байдак розкажуть про роль чорного гумору в культурі під час війни: як він допомагає проживати тривожні новини й зберігати психологічну стійкість.

Дискусія про українську музику та книжки (книгарня «КнигоЛенд»)

Учасники гурту «Курган & Agregat» говоритимуть про українські книги, культуру волонтерства, а також про гумор та іронію у власній творчості. Вхід — за донат від 200 грн на підтримку реабілітаційного центру ветеранів «Титанові».

Як популяризувати класиків? Розмова з літературознавцем та істориком («Віхола»)

Літературознавець та упорядник серії есеїстики «Недочитані тексти» Євгеній Стасіневич, доктор історичних наук і автор численних києвознавчих публікацій Ігор Гирич та книжкова YouTube-блогерка Сандра поділяться думками про те, як розповідати про українських класиків, зберігаючи баланс між їхньою творчістю й історичними ролями.

Чи боїшся ти темряви: засідання товариства опівнічників («Бабай»)

Один з івентів у межах горор-програми — опівнічники з «Бабая» обговорять класику готичної прози: збірки «Первісне зло» та «Лотерея». Участь візьмуть літературознавиця, авторка й редакторка спільноти «Бабай» Серафима Біла, авторки та букблогерки Саша Павлова («Запекла книгожерка»), Валентина Комар («in book we trust»), Анастасія Решетняк («Хроніки Амбер») і письменник Ігор Антонюк.

Вистава «Love Revolution» та розмова про 1920-ті («Книгарня Є»)

Актори театру «Золоті ворота» представлять уривок із вистави «Love Revolution», натхненої оповіданням Майка Йогансена «Рахунок». Після показу відбудеться розмова з літературознавицею Яриною Цимбал та завліткою театру Ганною Щокань про літературу 1920-х і те, як театр переосмислює тексти тієї доби. Модераторка — Надя Ліра.

Представлення програми мистецької репрезентації військових та сектору візуального мистецтва від «Культурних сил» за участю кураторки й культурної менеджерки Каті Тейлор, а також військовослужбовців-митців: письменника та музиканта Сергія Мартинюка, поета Ігоря Мітрова, актора і режисера Кирила Лукаша, а також письменника й перекладача Остапа Українця. Загальна програма матиме фокус-тему «Репетиція майбутнього», що відсилає до Леся Курбаса і його мистецьких методів, а також порушуватиме питання про ветеранські голоси в культурі.

Виставковий простір буде представлений виставками робіт Аліни Гаєвої «Сад життя» і «Сни Целана». Перша переосмислює та стилізує інтерпретацію візерунків вишивки з одягу козацької старшини в стилі Українського бароко та обрядових рушників, а друга містить картини циклу, що ілюструють нове видання віршів Пауля Целана. Крім того, буде представлений фотопроєкт Оксани Боровець The Shoulders We Stand On («На її плечах») — візуальне дослідження жіночої спільності, підтримки та взаємозвʼязку.

П’ятниця, 26.09

Зустріч з Іреною Карпою та презентація книги «Він повертається в неділю» («Книголав»)

Письменниця й музикантка Ірена Карпа разом із головною редакторкою видавництва «Книголав» Дариною Важинською презентуватиме новинку — «Він повертається в неділю». На зустрічі можна буде дізнатися деталі про твір, а також поставити питання авторці.

Презентація книги Марини «Мамайки» Мірзаєвої «Жінки Свободи» (Vivat)

Історикиня й військовослужбовиця 3-ї ОШБ Марина «Мамайка» Мірзаєва та офіцер 3-ї ОШБр, кандидат історичних наук і голова УІНП Олександр Алфьоров презентуватимуть книгу «Жінки Свободи». Говоритимуть про незламність українського жіноцтва — від підпілля XX століття до нинішньої боротьби ЗСУ, про тяглість війни, силу жінок і ціну Незалежності.

«Генерал Кук. Біографія покоління УПА»: презентація книжки Володимира Вʼятровича (Vivat)

Новинку представить історик, публіцист, політичний і громадський діяч Володимир Вʼятрович. «Генерал Кук. Біографія покоління УПА» — це історія боротьби Василя Кука, від підпілля ОУН до командування УПА, від протистояння нацистам і совєтам до дожиття у вільній Україні. Модеруватиме презентацію журналіст і військовий Валерій Калниш.

Від читання — до дискусії: презентація книжкового клубу УП

Чому важливо не лише читати, а й дискутувати, і як книжки можуть стати основою для суспільних діалогів. Севгіль Мусаєва, головна редакторка УП, представить книжку про історію Української правди, а політичний оглядач Роман Романюк презентує «Чим воюватимуть у третій світовій».

Субота, 27.09

«Берсерк» нарешті «вдома»: презентація культової манґи (Nasha Idea)

Всесвітньо відома манґа «Берсерк», що розійшлася світом тиражем понад 70 мільйонів примірників і стала знаковим твором темного фентезі, отримує українське видання від Nasha Idea. Книгу презентуватимуть військовослужбовець, письменник та співзасновник проєкту «Бабай» Дімка Ужасний і директорка видавництва Ірина Олешко. Модератор — Владислав Шапоренко.

Зустріч із Катею Бльосткою

Авторка бестселерів «Матера вам не наймичка, або Чому діти – це прекрасно…» і «Так тобі й треба, або Чому в стосунках варто обирати себе», популярна блогерка Катя Бльостка, спеціально приїде зі США, щоб поділитися власним досвідом про стосунки із самою собою: як перестати зважати на думку оточення та як почати обирати себе.

Публічне інтерв’ю з Олександром Михедом (ВСЛ)

Письменник і військовий Олександр Михед, автор десяти книжок та подкасту «Станція 451» (The Village Україна), у публічному інтерв’ю з письменником і медійником Романом Голубовським говоритиме про війну й літературу, сучасне та класичне українське письмо, роль українських авторів у світі й місце літератури в осмисленні наших реалій.

Жанровий танок «Атласу хмар», презентація книги («Жорж»)

«Атлас хмар» — український переклад роману Cloud Atlas, що вже встиг стати культовим, як для британської, так і для світової літератури. Про феномен книги, особливості видання й жанрове розмаїття твору говоритимуть письменник Остап Українець і редакторка Катерина Дудка, які працювали над перекладом, а також редактор видавництва Роман Трифонов, літературний критик і письменник Ростислав Семків та книжкова блогерка Валентина Комар («in book we trust»).

Медіаграмотність у часи інформаційного шуму (Live Media HUB)

Головна редакторка медіа «Новини.LIVE» Олена Халік розкаже, як розпізнати фейки і факт в літературі та в інформаційному полі, а також проведе паралель, як художній твір можна порівняти з пропагандою.

Презентація книжки «Хухля і нездійсненне бажання» із Сашком Дерманським (Маґура)

Новинку представить відомий дитячий письменник Сашко Дерманський. «Хухля і нездійсненне бажання» — історія про маленьку хуху та її величезне бажання, що видається нездійсненним. На презентації мова піде про те, де знайти віру в себе, а також про справедливе покарання зла.

Премія книжкових блогерів

Цьогоріч на фестивалі відзначатимуть найобговорюванішу перекладну книжку, що вийшла в Україні з вересня 2024-го по липень 2025-го. У шортлісті: «Одного разу розбите серце» — Стефані Ґарбер, «Зайчик» — Мона Авад, «Щасливе місце» — Емілі Генрі, «Наречена» — Алі Гейзелвуд і «Дім на краю світу» — Майкл Каннінґем.

Неділя, 28.09

Як це — бути відвертим із собою та читачами (Readeat)

Письменниця, громадська діячка й правозахисниця дітей-сиріт Інна Мірошниченко та авторка, телеведуча, продюсерка й засновниця «Дикого Театру» Ярослава Кравченко говоритимуть про відвертість із собою та читачами — у книжках, соцмережах і публічних виступах. Модераторка — засновниця й головна редакторка видавництва Stretovych Світлана Стретович.

«Харизмат». Презентація нової серії Люко Дашвар (КСД)

Нова серія Люко Дашвар «Харизмат» розповідає про давні чари русинки, які понад 500 років тому вигнали з Карпат середньовічне зло. Та влітку 2024-го, у розпал російсько-української війни, це зло повертається до закарпатського містечка Чарин, приносячи із собою загадкові смерті й містичні негаразди. На презентації йтиметься про сюжет нової книжки, а також про секрети творчого процесу, якими поділиться авторка.

Від Лесі Українки й Ірини Вільде до Оксани Забужко та Софії Андрухович. Шалені тексти шалених авторок («Віхола»)

Професорка Національного університету «Києво-Могилянська академія», лауреатка Шевченківської премії та авторка численних книжок Віра Агеєва разом із редакторкою The Ukrainians, журналісткою і культурною менеджеркою Богданою Неборак говоритимуть про літературну силу українських авторок — від Лесі Українки й Ірини Вільде до Оксани Забужко та Софії Андрухович.

Також протягом фестивалю відбудуться події професійного спрямування, зокрема розмова про розвиток літературних сцен, про співпрацю бізнесу з видавництвами, дискусія про скептицизм щодо українських авторів, воркшопи щодо роботи з ШІ, а також поради від видавців, як авторам готувати до подання свої рукописи.

На «Книжковій країні» діятимуть благодійні ініціативи: БФ «Гуркіт» збиратиме на роботизовані комплекси для 3-го Армійського корпусу, «Допомагатор» — на біонічне протезування й інклюзивний одяг, «Лелека-Україна» пропонуватиме книжки за донат для бойових медиків і проводитиме тренінг із такмеду.

Майстерклас із розпису гільз проведе БФ «Рій», BGV Charity Fund збиратиме кошти на книги для бібліотек Київщини, а Live Media HUB — книжки для публічних бібліотек у невеликих містечках у рамках ініціативи «Будинок Української Книги». «Діти героїв» облаштують інтерактивний простір на підтримку дітей загиблих військових, а «СОС Дитячі містечка» покажуть інсталяцію про справжні потреби дітей.