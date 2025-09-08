В Україні запускають перший інтерактивний TikTok-серіал для дітей: що відомо

Magic Brothers оголосили про старт унікального проєкту для дитячої аудиторії — інтерактивного вертикального TikTok-серіалу «Школа Магії». Це перший в Україні серіал у такому форматі, де кожен глядач може впливати на перебіг подій.
Імена братів Томашевських добре відомі і дорослим, і дітям. Magic Brothers вже стали YouTube-сенсацією, а їхні живі виступи збирають аншлаги по всій країні. Їхнє ілюзійне шоу «ДИВОVISION» тричі об’їхало Україну, у Києві команда дала 13 концертів у Bel Etage Music Hall, а наприкінці грудня минулого року зібрала понад 11 тисяч глядачів за два дні у Палаці спорту.
«Школа Магії» — авторський продукт, створений спеціально для TikTok. Перед зйомками команда провела всеукраїнський кастинг серед дітей і обрала лише чотирьох учасників, які стали головними героями проєкту. Кожна серія — це поєднання гумору, пригод і чаклунства.
Перший сезон розпочався з 30 епізодів, але вже цього року команда планує випустити близько 200 серій. Нові епізоди виходитимуть двічі на тиждень.
Прем’єра відбулася 25 серпня, а друга серія вийшла 29 серпня.
TikTok @magicbrothers