Хрещатик 48/2: перший тизер українського сімейного фентезі

Уявіть Київ, де поруч із метро ховається портал у світ, що існує з 482 року. Саме туди потраплять герої нового українського фентезі…

Кінопродюсер та режисер Олексій Комаровський («Коли ти вийдеш заміж?», «Область Героїв») презентував перший тизер нового фільму, сімейного комедійного фентезі «Хрещатик 48/2». Це стрічка, що створюється як кінопригода для всієї родини: і для дітей, і для дорослих, які зможуть провести час разом у кінотеатрі.

Фільм виробляє кінокомпанія IdeaFilms за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Режисером проєкту став Дмитро Авдєєв, генеральним і креативним продюсером є Олексій Комаровський.

Особливою рисою «Хрещатик 48/2» є інтеграція сучасних технологій. Для створення стрічки Олексій Комаровський вже вдруге застосував штучний інтелект, що дозволяє реалізувати складні візуальні рішення та підняти українське кіно на новий технологічний рівень.

– Сімейне кіно сьогодні набуває особливого значення. Ми живемо у часи, коли діти і дорослі, на жаль, часто віддаляються одне від одного. Тому мені разом з командою хотілося створити історію, яка зможе зібрати всю родину разом у кінотеатрі. Ми поєднали українську міфологію із сучасними технологіями і створили не просто фільм, а окремий кіновсесвіт. Я не вперше використовую штучний інтелект у своїх фільмах і ви будете вражені тим, як ожив Потойбічний Київ, – зазначає Олексій Комаровський.

Сюжет розповідає про пригоди 11-річних Юрка та Мії, які потрапляють у Потойбічний Київ, паралельний світ, що існує з 482 року. Разом із персонажами української міфології вони мають зупинити Богиню смерті, котра загрожує людству.

У головних ролях знялися юні актори: Іван Новінський, Кіра Саяпіна. До того ж у фільмі зіграли Любомир Валівоць, Ірина Кудашова, Олександр Ярема, Наталка Денисенко, Даніель Салем, Володимир Ращук, Катерина Олос, Слава Красовська, Олена Курта, Володимир Ніколаєнко та інші.

Глядачі вперше побачать у фентезі співачку TAYANNA та інфлюенсерку Кенді Суперстар, а також телеведучого Григорія Решетніка з дружиною Христиною.

Проєкт уже порівнюють із найпопулярнішими світовими сімейними блокбастерами, зокрема з «Гаррі Поттером», підкреслюючи високий рівень виробництва та яскраву українську ідентичність стрічки.

Премʼєру «Хрещатик 48/2» у кінотеатрах України заплановано вже на березень 2026 року. Дистрибуцією займаються компанії UPHub і В&Н Film Distribution.