Ракети Кинджал: характеристики та ціна надзвукової ракети

росія має чимало ракет, якими тероризує Україну. Одна з таких – це «Кинджал», яку окупанти у 2023 році почали все частіше застосовувати для ударів по Україні. «Кинджал» – це одна з найновітніших російських ракет, носієм якої є літак МіГ-31К.
Новий канал розповість чим небезпечний «Кинджал», які основні характеристика ракети «Кинджал» та ціна.
Х-47м2 «Кинджал» – це російський найновітніший гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Це ракета з ядерним або звичайним боєзарядом.
Ці ракети значно швидші, ніж Калібри та Іскандери, вони можуть летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка у 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати в польоті. Максимальна швидкість «Кинджалу» – приблизно до 12 000 кілометрів на годину.
Дальність польоту ракети — 2 тисячі кілометрів, а у разі запуску з літака — 3 тисячі кілометрів.
Ракетою в росії почали користуватись у 2018 році. За габаритами та зовнішнім виглядом ракета комплексу «Кинджал» подібна до балістичних ракет ОТРК «Іскандер».
Носіями ракети «Кинджал» можуть бути такі літаки:
Враховуючи те, що ракети можуть маневрувати на траєкторії польоту, вважається, що перехопити їх майже нереально.
Тому головними перевагами «Кинджалів» є:
Взагалі «Кинджали» – це засіб проти великих кораблів та бункерів. Але росія використовує ці ракети проти мирних жителів України.
За даними Forbes, гіперзвукова ракета Х-47 «Кинджал» може коштувати від 10 млн доларів і вище.
Фото – howstuffworks.com