Ту-95 МС: характеристика бомбардувальника-ракетоносця Ту-95

росія активно застосовує бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС у війні проти України. Саме ним загарбники атакують мирні українські міста, воєнні та цивільні об’єкти. Давай розберемось у чому особливість цього літака та, які характеристики він має.
Загалом перша версія Ту-95 була розроблена ще за часів Сталіна у 1950-х роках. Адже в той час США вже мали стратегічний бомбардувальник Convair B-36 Peacemaker, який міг дістатись до кордонів СРСР. А Радянському Союзу не було що виставити на противагу американцям.
Тож головне завдання Ту-95 було ураження стратегічних об’єктів глибоко в тилу ворога за будь-яких погодних умов та незалежно від часу доби.
Наразі армія рф має на своєму озброєнні новіші версії літака Ту-95МС та Ту-95МСМ. Вони залишаються основними стратегічними ракетоносцями Повітряно-космічних сил рф.
На відміну від Ту-95МСМ, літак Ту-95МС не може нести більш сучасну крилату ракету Х-101.
Що відрізняє моделі Ту-95 від інших бомбардувальників? Те, що турбіни та редуктори чотирьох двигунів НК-12, які має Ту-95, вважаються одними з найкращих у світі та мають рекордно високий коефіцієнт корисної дії.
Однак це має і свої мінуси — гучний літак дуже просто помітити в повітрі.
