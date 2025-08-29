Хорт. Перший характерник: відбулася презентація роману Ольги Навроцької

25 серпня у книгарні «Сенс» відбулася презентація першої частини літературної саги Олі Навроцької «Хорт. Перший характерник». Це стало початком нового українського фентезі-всесвіту «Хроніки Сили», створеного у співавторстві з режисером та продюсером Аланом Бадоєвим.

У Києві відбулася презентація роману Ольги Навроцької «Хорт. Перший характерник»

Попит на роман виявився настільки високим, що вже на старті продажу у видавництві КСД ухвалили рішення збільшити перший наклад до 10 000 примірників.

Зараз дивляться

«Випусти Силу на волю!» – цим закликом автори звернулися до читачів, адже впевнені: українська сила живе в кожному. Книга «Хорт. Перший характерник» уже доступна у всіх книгарнях країни. Дата виходу обрана невипадково, напередодні Дня Незалежності. Як підкреслює команда: «Ця дата – символ нашої особистості та національної незалежності, яку не святкують – а її підсилюють».

Сюжет першої частини розгортається навколо хлопця-сироти, який відкриває своє коріння та стає першим козаком-характерником, об’єднуючи богів і міфічних істот, щоб зупинити темряву, що насувається з Північного Сходу.

Це історія, що переосмислює сучасність мовою фентезі: тут зустрічаються легенди про українських богів, історичні постаті, впізнавані події та дотепний гумор.

Події роману розгортаються у 12 реальних Місцях Сили – від Лисої Гори до Кам’яного Села. Ці простори, міфи та легенди оживають, дозволяючи впізнати себе й сучасну Україну.

«Хроніки Сили» створені, щоб розповісти світу, хто такі українці й звідки походить наша сила. Це спроба оживити пам’ять про предків, перетворити її на сучасний епос і передати наступним поколінням.

– Головний герой книги Хорт асоціюється у мене з усіма українськими захисниками, які хоч і не прагнули воювати, але змушені обороняти Україну й увесь світ від одвічної темряви. Для мене це український хлопець, який хотів жити звичайним життям, але був вимушений стати героєм. Ми це бачимо щодня, – розповідає Ольга Навроцька.

Ідея саги народилася ще у 2018 році, а написати книгу вдалося всього за три місяці. Головний герой частково натхненний музикантом Фаготом, який завітав на презентацію та прочитав гостям перший розділ.

– За сюжетом темні і світлі боги мають об’єднатися, щоб спільними зусиллями побороти зло. І коли ми бачимо, як навколо нас об’єднується команда, друзі і партнери, ми відчуваємо себе з Аланом Бадоєвим Хортом і Рахманкою, які йдуть по Місцях Сили, щоб створити сенсовий проєкт від душі, – додала Навроцька.

Автори одразу дали зрозуміти масштабність задуму. Попереду продовження історії, комікс, запланований до виходу у 2026 році, комп’ютерна гра та художній фільм за мотивами роману.

– Слідкуйте за проєктом – вже за місяць на нас чекає подія, яка здивує всіх шанувальників історії про Хорта. Всесвіт розшириться ще більше, – заінтригував Алан Бадоєв.