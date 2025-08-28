Посаду генерального продюсера Нового каналу розділять дві людини: що відомо

Відтепер серіальним напрямком займатиметься Віталій Є, за розважальний контент відповідатиме Тетяна Бесчастна. Раніше посаду генерального продюсера Нового каналу обіймала Саша Ткаченко

Посаду генерального продюсера Нового каналу розділять дві людини

У менеджменті Нового каналу відбулися зміни. Саша Ткаченко пішла з посади генерального продюсера, її обов’язки розділили між двома людьми – Віталієм Є та Тетяною Бесчастною. У фокусі команди – створення якісного національного продукту, поєднання телеефіру та цифрових платформ, а також пошук нових форматів, які відповідатимуть інтересам сучасного глядача.

– Розділення посад – це природний розподіл двох напрямків – скриптед і нон-скриптед (формат на основі сценарію та формат без сценарію – прим. ред.). Колеги Віталій Є та Тетяна Бесчастна, які доєдналися до команди НК, мають глибоку експертизу у своїх напрямках. Віталій відповідатиме за виробництво скриптед-контенту, Тетяна – за виробництво нон-скриптед-проектів, – говорить директорка Нового каналу Ірина Ваховська. – Ми дуже вдячні Саші Ткаченко за багаторічну плідну самовіддану та високопрофесійну роботу в команді Нового каналу. Далі Віталій та Тетяна будуть розвивати наші стратегічні напрямки.

Тетяна Бесчастна – журналістка-міжнародниця за освітою, починала як репортерка новин, а згодом пройшла шлях від редакторки та сценаристки до креативної та виконавчої продюсерки, працюючи над студійними шоу, реаліті, документальними історіями та рекламними кампаніями.

– Новий канал – це головний розважальний канал країни, тож ключова мета для мене – зробити так, аби він і далі залишався головним майданчиком для перегляду такого контенту. Я хочу, щоб глядачі щоразу, вмикаючи наш канал чи дивлячись проекти онлайн, відчували: це – про них, про їхнє життя, мрії та емоції. Адже сила Нового каналу – в нашій команді, яка щодня створює ці історії разом із глядачами, – поділилась Тетяна Бесчастна. – Важливо зберегти впізнавану ДНК каналу – гумор, драйв і людяність, але водночас сміливо тестувати інноваційні формати та ризикувати з новими проектами. Ми рухаємося в напрямку більш інтерактивного контенту, тому продовжуємо активно інтегрувати соціальні мережі з телебаченням, створювати контент, який живе не лише в ефірі, а й у цифровому просторі. І, звісно, розвиваємо власне українське виробництво – наші глядачі хочуть бачити себе, свої історії, своїх героїв. Хочу, аби Новий канал і далі задавав тренди та був простором, де народжуються нові зірки й нові сміливі історії, які надихають.

Віталій Є – креативний продюсер кіно-серіального напрямку Нового каналу, відтепер саме він його й очолюватиме.

– Моя головна мета – зробити все, щоб Новий канал продовжував асоціюватися з найякіснішими та найяскравішими розважальними проектами, показати, що український продукт може бути конкурентноздатним не лише на внутрішньому ринку, а й по всьому світу, – говорить Віталій Є. – Наразі наш пріоритет – серіали, занурюючись у які глядач буде відчувати себе в теплому колі друзів та родичів. Вже зараз ми готуємо дві нові комедійні прем’єри – «Любов, як вона є» та «Сім’я по неділях», і нам не терпиться познайомити глядачів з героями, які вже встигли стати для нас рідними.

