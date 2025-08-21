Ракети Калібр: характеристики та ціна надзвукової ракети

В росії є багато ракет, якими вона тероризує всю Україну у своїй кривавій війні. Ми вже писали про ракету «Кинджал». Ще одна ракета, яку рф часто використовує – це крилата ракета «Калібр». Про її характеристики та ціну розповість Новий канал.

Ракета «Калібр»

Вперше представили «Калібр» 19 років тому — на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Але назвати «Калібр» чимось новим і суто російським не можна. Ця ракета — оновлена радянська розробка ракети 3М10. Керівництво СРСР просто скопіювало американську крилату ракету Tomahawk.

«Калібри» дуже універсальні, їх можна запускати як з кораблів та підводних човнів, так і з літаків та наземних пускових установок.

Характеристики крилатих ракет «Калібр»

Головна небезпечна риса «Калібрів» — їхня швидкість. А саме: 180 — 240 м/с.

Також те, що ракета йде на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Це знижує ефективність роботи по ній не лише українських систем ППО, а й ППО країн НАТО.

Точні характеристики і дані про дальність польотів цих ракет засекречені. Але у відкритих джерелах повідомляють, що дальність по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.

Щодо ціни ракети — інформація суперечлива, втім експерти зазначають, що середня вартість однієї складає орієнтовно $6,5 млн.

