Карта бойових дій в Україні сьогодні 13.08.2025

В мережі можна відслідковувати за розвитком бойвих дій в різних областях України в реальному часі. Для цього створено онлайн карту бойових дій в Україні, яка постійно оновлюється.
Наразі на карті можна відстежити хід бойових дій в Україні, починаючи від 19 березня 2022 року.
Відомо, що дані для актуалізації інформації на карті бойових дій, беруться декількох джерел: повідомлень Генштабу та зі звітів обласних військових адміністрацій.
Онлайн-карта повітряних тривог в Україні
Ви можете обрати карту, якою вам зручніше користуватися, щоб відслідковувати хід воєнних дій у різних частинах країни.
Також є карта бойових дій DeepStateMapLive, яка дає можливість слідкувати за перебігом військових дій в Україні, за розташуванням російських підрозділів та їх пересуваннями.
На ній є такі позначки:
Також можно подивитись відео, на якому наглядно показано, як змінювалась карта бойових дій в Україні 2022 з 24 лютого.