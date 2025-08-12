Новий каналНовини

Що об’єднує концерт у стилі ретро до Дня Незалежності, вечірку з хітами Imagine Dragons і стендап «без фільтрів»? Усе це — частина серпневої афіші Caribbean Club і Pepper’s Club. Тут виступають зірки української сцени, лунає жива музика без пафосу, а глядачі стають співавторами подій.

Pepper’s Club працює щодня (крім понеділків) і дарує вечори на будь-який смак: благодійні концерти, квізи, триб’юти, камерний джаз і танці з live-бендами. А ще — повноцінні домашні обіди за ціною однієї страви.

У серпні в Caribbean Club — театр «Чорний Квадрат» без табу, вар’єте «Рояль» із вином і зірковими гостями, відвертий Sex Improv, запальні Caribbean Disco Party, стендап із донатом для ГУР і музичні події до Дня Незалежності.

Розклад найближчих подій Pepper’s Club:

12, 19, 26 серпня: інтелектуальна гра «Бам Quiz»

Найбільш вибуховий квіз Києва традиційно проходитиме в серпні — «Бам Quiz» збирає команди у Pepper’s Club. У програмі — 8 нестандартних раундів на логіку, ерудицію, памʼять і швидкість. Це не просто гра, а справжній алко-інтелектуальний двіж: з подарунками, драйвом, улюбленими напоями й фірмовими стравами клубу.

Тут можна протестити свої знання, виграти призи, познайомитись із новими людьми або просто весело провести вечір із друзями в самому центрі Києва.

13 серпня: українські рок-хіти від гурту HOMIN

Серпневі концерти, шоу й танці в Caribbean Club і Pepper’s Club

13 серпня на сцені Pepper’s Club — вечір для всіх, хто виріс на «Океанах», співав разом зі «Скрябіним» і пам’ятає кожен акорд «Тартака». Гурт HOMIN зіграє кавери на легендарні українські рок-гурти.

Це буде благодійний концерт, кошти з якого підуть на бронювання авто для мінометної батареї 108 батальйону «Вовки Да Вінчі» 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

14, 21, 28 серпня: благодійні концерти #НаШапку

Серпневі концерти, шоу й танці в Caribbean Club і Pepper’s Club

У серпні в Pepper’s Club продовжується серія благодійних концертів #НаШапку — вечорів, де музика об’єднується з доброю справою. Усі події проходять на підтримку фонду «СВОЇ», який збирає кошти на закупівлю кісткових імплантів для поранених українських захисників. Вхід — вільний, під час концертів триває збір донатів.

14 серпня проєкт буде присвячений 30-річчю культової «Території А» — першої української музичної платформи, яка відкрила ціле покоління зірок. У програмі — виступи Анжеліки Рудницької, Віктора Павліка, гурту Аква Віта, а також поета й телеведучого Кості Гнатенка.

21 серпня на сцені — Віка Ягич, фіналістка «Голосу країни», та гурт «Узвар». Їхня музика — це синтез жіночої сили, хард-року й емоційної відвертості. Вони вміють говорити про важливе просто, голосно й чесно і щоразу викликають шквал аплодисментів.

28 серпня — виступ київського поппанк-гурту 100 % BAVOVNA, які святкують три роки музичного безумства. Вони презентують новий альбом «Нехай горить!», покажуть залпи з наступної платівки й зіграють так, як уміють: гучно, без фільтрів і з гострими текстами.

20 серпня: Nat King Cole у виконанні Kyiv Jazz Quintet

20 серпня в Pepper’s Club — вечір джазової класики, присвячений Nat King Cole. Один із найкращих джазових колективів України — Kyiv Jazz Quintet — виконає вічні хіти легендарного артиста: Unforgettable, L-O-V-E, Mona Lisa та інші композиції, які залишаються актуальними і зворушливими десятиліттями.

27 серпня: хіти Елли Фітцджеральд

Серпневі концерти, шоу й танці в Caribbean Club і Pepper’s Club

Pepper’s Club запрошує на вечір, присвячений першій леді джазу — Еллі Фітцджеральд. Її легендарні композиції Lady Be Good, How High The Moon, Lush Life та інші прозвучать у живому виконанні гурту Merry Mary Band.

31 серпня: серія шоу «Королі Трібʼютів»

Серпень у Pepper’s Club продовжує традицію «Королів Трібʼютів» — серії недільних концертів, присвячених культовим гуртам. Це улюблені хіти наживо, професійні музиканти на сцені та камерна атмосфера з якісним звуком і смачним меню.

31 серпня — данина Depeche Mode. Гурт Fireboll відтворить живе звучання Enjoy the Silence, Personal Jesus, Strangelove та інших треків, що стали голосом кількох поколінь.

Танці щоп’ятниці та щосуботи: live-вечори у Pepper’s Club

У серпні Pepper’s Club традиційно запрошує на танцювальні вечори із живим звуком — щоп’ятниці та щосуботи. Це ідеальний формат для тих, хто шукає драйвовий відпочинок у центрі Києва без зайвих планів — просто приходьте й танцюйте.

На сцені — Real Band, Jolly Band, No Comments, Tokyo, Pentagon, Stories, F.L.I.R.T. та After Dark. У програмі — рокові хіти, попкавери, українська музика й улюблені треки, які хочеться співати вголос.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club:

8 та 22 серпня: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте «Рояль»

Серпневі концерти, шоу й танці в Caribbean Club і Pepper’s Club

Вар’єте «Рояль» — авторське шоу Caribbean Club, що вже понад п’ять років занурює глядачів у світ вишуканої еротики, живої музики та візуального задоволення. У вартість квитка входить не лише перегляд шоу, а і пляшка ігристого або вина на двох — ідеальний формат для особливого вечора.

На сцені — Lida Lee, харизматична вокалістка з потужним голосом і магнетичною енергетикою. Хореографію для шоу створили постановники «Танців із зірками», а в різні сезони до нього долучалися зіркові гості — Злата Огневич, Олег Скрипка, Фагот, Євген Галич, Kadnay, Євген Хмара.

Офіційний партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Медіапартнер — радіо «Перець FM».

9, 13, 16, 20, 27, 30 серпня: вистави театру «Чорний Квадрат»

Серпневі концерти, шоу й танці в Caribbean Club і Pepper’s Club

У серпні на сцені Caribbean Club — вистави театру «Чорний Квадрат, який понад 30 років залишається на вістрі гострих тем і відвертих розмов. Щосереди ввечері та в суботу вдень тут грають сміливі, іронічні і впізнавано життєві історії — про кохання, секс, розставання і пошук себе.

У серпневому репертуарі: 6 серпня — «Щастя завжди поруч», 9 серпня — «Ігри для дорослих», 13 серпня — «21 хвилина до та після сексу», 16 серпня — «Ліворуч від розлуки…», 20 серпня — «Гола правда», 27 серпня — «Секс на пляжі — не тільки коктейль», 30 серпня — «На тебе чекає Tinder-сюрприз».

Вистави відбуваються українською. Повний опис кожної постановки — на сайті Caribbean Club.

9, 16, 23, 30 серпня: Caribbean Disco Party

Серпневі концерти, шоу й танці в Caribbean Club і Pepper’s Club

Щосуботи серпня в Caribbean Club — легендарні Caribbean Disco Party із живою музикою, улюбленими хітами та танцями без перерв. Це вечірки, де не потрібно планувати — просто приходьте й танцюйте, доки вистачить сил.

На сцені — кавер-гурти TOKYO, JOLLY, REAL та STORIES, які заряджають драйвом і знайомими треками. За пультом — DJ Mustafaev, чия музика не дає стояти на місці.

14 серпня: Sex improv від Kvadrat Шоу

Серпневі концерти, шоу й танці в Caribbean Club і Pepper’s Club

Caribbean Club запрошує на Sex Improv — вечір, де немає заготовлених реплік, а сюжет народжується просто на сцені. У цьому шоу немає меж: глядачі стають співавторами вистави, пропонують ситуації, ролі, сюжетні повороти — і миттєво бачать, як вони втілюються в комедії.

На сцені — актори першого в Україні імпровізаційного театру «Чорний квадрат», які понад 10 років розвивають формат KVADRAT ШОУ в Caribbean. У серпні імпровізують гравці ТОП-ліги: Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Євген Амаріца, Олександр Розвяков і Поліна Голованова.

24 серпня: українське ретро до Дня Незалежності

24 серпня у Caribbean Club — особлива подія до Дня Незалежності: вечір української музики, памʼяті й любові до рідного. Гурт МОВА разом із музичним журналістом і дослідником Альбертом Цукренком запрошують у подорож золотими десятиліттями української естради — від 60-х до 80-х років.

У програмі — живе виконання хітів, що стали частиною нашої ідентичності: «Києве мій», «Не топчіть конвалій», «Україно», «Ніч над Карпатами» та інші. Лекція Альберта Цукренка додасть глибини: він розповість про історичний контекст, походження та звучання цих пісень.

Переглянути актуальний розклад подій та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.

