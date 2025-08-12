У Терапевтичному саду на ВДНГ створять спеціальне освітлення для емоційного відновлення

У Терапевтичному саду, який створюється на ВДНГ спільно з Міністерством у справах ветеранів та урбан-бюро Big City Lab для підтримки військових, ветеранів і всіх охочих, облаштують спеціальну систему освітлення. Її завдання – сприяти емоційному відновленню та допомагати в регуляції психофізіологічного стану. Концепцію освітлення Саду розробила та реалізує компанія Expolight.

Терапевтичний сад на ВДНГ: подробиці про проєкт

Освітлення у Терапевтичному саду буде продумане так, щоб мати безпосередній позитивний вплив на людину: дарувати відчуття безпеки, заспокоювати, сповільнювати темп і допомагати відірватися від ритму великого міста, відновлюючи зв’язок із власним тілом. В основі рішення – ефект взаємодії з природним світлом, зокрема у моменти заходу сонця, коли освітлення м’яке й тепле. Саме таке світло підтримує добові ритми й сприятливо впливає на психоемоційний стан.

– Це – еволюція нашого досвіду у створенні атмосферних середовищ для храмів, музеїв, публічних просторів, де світло «говорить» без слів. Ми очікуємо, що відвідувачі Терапевтичного саду навіть не усвідомлюватимуть, чому саме їм добре, – але почуватимуться спокійніше, глибше дихатимуть, будуть більше присутні в моменті. І це – найкращий результат, – розповідає засновник Expolight Микола Каблука.

Освітлення працюватиме в різних сценаріях і виконуватиме декілька функцій. Один із них – медитативний маршрут: від відкритих, більш яскравих просторів до затишних камерних зон. А в приміщеннях Саду використовуватимуть внутрішнє «зцілююче» світло, яке допомагатиме розслабитися. Для цього поєднуватимуть «теплі» відтінки з ефектом присутності біля вогнища з нейтральними – для підтримки уваги там, де це необхідно.

Система містить опори із надбудованими світильниками та підземне освітлення. В основі – діоди, підібрані за спектром, кольоропередачею та температурою світла, які максимально точно імітують спектр заходу сонця. Рішення спирається на успішні практики терапевтичної ландшафтної архітектури Японії, Швейцарії та скандинавських країн, де освітлення в садах і реабілітаційних центрах допомагає підтримувати добові ритми та знижувати тривожність.

Загалом Терапевтичний сад сприятиме відновленню через візуальну, звукову й тактильну взаємодію з природою, тілесні практики та спільну активність. Проєкт орієнтований насамперед на ветеранів, ветеранок та військовослужбовців, але буде відкритим для всіх.

Окрім спеціального освітлення, концепція передбачає зони садівничої терапії, тілесних практик (йоги, ерготерапії та адаптивний спортивний майданчик), простори для арттерапії, майстеркласів і групових практик. Також будуть індивідуальні зони для відпочинку та локація для дітей. Весь простір буде безпечним, безбар’єрним та адаптованим до різних потреб відвідувачів.

Проєкт реалізується ВДНГ разом з Міністерством у справах ветеранів в рамках Національної стратегії створення безбарʼєрного простору в Україні за ініціативи Першої леді Олени Зеленської. Терапевтичний сад для ВДНГ проєктує урбан-бюро Big City Lab в партнерстві з архітектурним бюро PUPA. Проєкт реалізується за підтримки Visa, ПриватБанк, Work UA та Expolight.