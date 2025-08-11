Анастасія Іванюк розповіла про особливий ритуал перед виставою

Акторка комедійного серіалу Нового каналу «Сім’я по неділях» розповіла, без чого не уявляє жодного виступу в театрі

«Близькість», «Море… Ніч… Свічки…», «З цією виставою щось не так», «VINO» – у всіх цих та ще кількох інших виставах Київського театру драми і комедії на Лівому березі можна побачити акторку Анастасію Іванюк. Яка також виконала одну з головних ролей серіалу для всієї родини, який восени покаже Новий канал, «Сім’я по неділях». З роками актори набувають такої майстерності, що глядачам здається, ніби вони взагалі не хвилюються та особливо не напружуються, граючи постановки. Насправді, це не так. Хоч скільки б людина виходила на сцену, вона все одно відчуває легкий мандраж та ретельно налаштовується. А ще в кожного актора є свої звички на удачу.

– У мене є важливий ритуал: перед виставою завжди заходжу за лаштунки, обираю особливе місце, наприклад, центр декорації чи те місце, до якого часто торкатимуся під час гри, і прикладаюся до нього долонею. Далі заплющую очі й уявляю наш театр: від загального вигляду будівлі до кожної зали. Наче ходжу його коридорами. І водночас прошу в театру благословення на цю виставу, – ділиться Настя Іванюк в YouTube-проекті «КіноUA». – Це почалося з того моменту, як я прийшла на прослуховування. Пам’ятаю, сіла в холі на підлогу, доторкнулася до неї й так само попросила в театру благословення, щоб він мене прийняв. І він прийняв. Тому досі так роблю перед виставами (усміхається). І щоразу відчуваю, ніби театр мене обійняв і сказав: «Все буде окей сьогодні».

