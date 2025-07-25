Назар Задніпровський розповів, що хотів стати кухарем

Популярний український актор Назар Задніпровський, відомий глядачам Нового каналу за серіалами «Будиночок на щастя» та «Любов, як вона є», зізнався, що замість акторства ледь не пов’язав життя з кулінарією

Назар Задніпровський розповів, що ледь не став кухарем: подробиці

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Актора театру та кіно Назара Задніпровського обожнюють тисячі українців: серіали за його участю збирають біля екранів цілі родини, а квитки на вистави розлітаються задовго до прем’єр. Та мало хто знає, що він міг стати зіркою, але зовсім іншої сфери. Багато років тому Назар серйозно розглядав можливість вивчитися на кухаря.

– У підлітковому віці я дуже любив готувати, та й зараз люблю. Але тоді це захоплення було настільки серйозним, що навіть замислювався, щоб вступити до кулінарного технікуму. У мене був вибір 50 на 50: або театральний або кулінарний, – з усмішкою розповідає Назар Задніпровський. – Але батько та бабуся переконали, що все ж треба йти до театрального. Не шкодую про це, вдячний їм.

Утім, любов до кухні не зникла. Просто трансформувалась у щось інше – просте та корисне. Попри зайнятість, щільний графік зйомок та театральних вистав, Назар завжди знаходить час на приготування їжі.

– Зараз живу з мамою, то постійно готую і собі, і їй. Я спеціаліст з усього, що пов’язано з яйцями: омлети, яєшні, варені яйця – в мішечок, рідкі яйця. Все, що завгодно можу, – сміється Назар Задніпровський. – Щодо яєць я справді професіонал. Люблю їх готувати, але головне – мені їх можна при моїй болячці – діабеті, тому я себе так видресирував, щоб уміти добре готувати такі страви.

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