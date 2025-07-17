Чому Марія Стопник проти художніх фільмів про війну в Україні: причини

Зірка серіалів Нового каналу «Сім’я по неділях», «Голова» та «Будиночок на щастя» поділилася думкою про зйомки проектів про події сьогодення

Чому Марія Стопник проти художніх фільмів про війну в Україні

Триває четвертий рік повномасштабної війни. Попри постійні обстріли, втрати і життя під загрозою смерті українці продовжують боротися, воювати та працювати. Кожен у своїй сфері. Аби бути корисним для держави тим, чим вміє. І митці після паузи на початку повномасштабного вторгнення теж повернулися до активної роботи. Аби створювати та розвивати український продукт.

Зараз дивляться

– Зараз українська культура повинна більше звучати та показуватися. Ми маємо створювати «броню» навколо всього свого, згадувати та закарбовувати. Бо наша культура суперсильна та самодостатня, – каже акторка серіалу Нового каналу «Сім’я по неділях» Марія Стопник в інтерв’ю «РБК-Україна». – Та головне – робити все якісно. Не ловити хайп на тому, що йде війна, і робити аби-що, лише б українське. Ні! Важливо творити так, щоб це залишилося для нащадків цілісним і якісним продуктом.

Марія бере участь у різних проектах, і комедійних також. Адже вони теж важливі. Людям треба десь черпати натхнення та сили. Але участь у проектах про війну акторка фільтрує й навіть дивитися може не все.

– Я внутрішньо можу зараз прийняти лише документалістику. Як на мене, для художніх проектів про війну має минути час. Мають загоїтися певні рани, проаналізуватися ситуації і таке інше, – говорить Стопник. – Як приклад завжди наводжу фільм «Список Шиндлера». Між подією та кіно минуло трохи часу, то воно і спрацювало. Але! Є інший бік медалі. Фільми про сучасні події в Україні потрібні, аби показувати цілому світу, закликати до підтримки і нагадувати, що боротьба триває. Чудовий приклад – стрічка «20 днів у Маріуполі».

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