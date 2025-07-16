В Києві відбулася премʼєра трилера «Я знаю, що ви скоїли минулого літа»

15 липня у «Планеті кіно» у Dream Yellow пройшла спеціальна подія до прем’єри нового фільму жахів «Я знаю, що ви скоїли минулого літа». На гостей чекала атмосферна вечірка, присвячена поверненню культової історії на великий екран.

У Києві відбулася премʼєра трилера «Я знаю, що ви скоїли минулого літа»

Серед гостей були зірки, блогери, інфлюенсери, кіномани та поціновувачі жанру. Багато хто прийшов у тематичних образах, підкреслюючи атмосферу слешера, який поєднує напругу, неочікувані повороти й дух 90-х.

Зараз дивляться

«Я знаю, що ви скоїли минулого літа» — це продовження культової історії, яка повертає нас до тих, хто вижив після жахливих подій багато років тому. У центрі нової частини — нове покоління, яке стикається з привидами чужих (і власних) помилок.

Медіа партнери: ПроШоКіно, Новий канал та INSIDER

У кіно з 16 липня — не пропустіть повернення легенди!