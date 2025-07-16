В Києві відбулася премʼєра трилера «Я знаю, що ви скоїли минулого літа»

15 липня у «Планеті кіно» у Dream Yellow пройшла спеціальна подія до прем’єри нового фільму жахів «Я знаю, що ви скоїли минулого літа». На гостей чекала атмосферна вечірка, присвячена поверненню культової історії на великий екран.
Серед гостей були зірки, блогери, інфлюенсери, кіномани та поціновувачі жанру. Багато хто прийшов у тематичних образах, підкреслюючи атмосферу слешера, який поєднує напругу, неочікувані повороти й дух 90-х.
«Я знаю, що ви скоїли минулого літа» — це продовження культової історії, яка повертає нас до тих, хто вижив після жахливих подій багато років тому. У центрі нової частини — нове покоління, яке стикається з привидами чужих (і власних) помилок.
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У кіно з 16 липня — не пропустіть повернення легенди!