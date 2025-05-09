Яскраві події весни в Україні: «Друга Ріка», Jamala, «Курган і Агрегат», Анна Трінчер та інше

Травень готує багато музики, емоцій та можливостей підтримати важливі ініціативи. На сценах українських міст — концерт «Другої Ріки» до 20-річчя альбому «Рекорди» в Києві, шоу Ірини Білик до 55-річчя в Одесі, тури «Курган і Агрегат» й Анни Трінчер та інше.
Гурт «Курган і Агрегат» вирушає у великий тур містами України з презентацією нового альбому. У програмі — премʼєри треків «Оркестр Абізян», «Заговор Предметів», «Світлячки» та вже культові «Сєльська драка» і «Лове».
Гостей очікує неповторна атмосфера, фірмова іронія й любов гурту до своєї публіки. 50% прибутку з туру буде передано на потреби Сил Оборони України, а з концерту в київському Палаці Спорту — 100%.
Коли: 8 травня, 19:00
Де: Дніпро, ПК Шинник
Вхід: 490-1290 грн
Коли: 9 травня, 19:00
Де: Запоріжжя, НЕЗЛАМНИЙ ХАБ
Вхід: 790 грн
Коли: 10 травня, 18:00
Де: Полтава, Villa Krokodila Concert Hall
Вхід: 790-1290 грн
Коли: 11 травня, 18:00
Де: Чернігів, Чернігівський міський Палац культури
Вхід: 490-890 грн
Коли: 13 травня, 19:00
Де: Миколаїв, Концерт-хол Юність
Вхід: 490-890 грн
Коли: 14 травня, 19:00
Де: Одеса, Міжнародний культурний центр «Уніон»
Вхід: 790 грн
Коли: 23 травня, 18:00
Де: Львів, Територія !FESTrepublic
Вхід: 590-890 грн
Коли: 24 травня, 19:00
Де: Рівне, Сталева Гора
Вхід: 790-1290 грн
Коли: 25 травня, 19:00
Де: Луцьк, Versailles Club
Вхід: 790 грн
Коли: 27 травня, 19:00
Де: Тернопіль, Na Пошті
Вхід: 690 грн
Коли: 28 травня, 19:00
Де: Чернівці, Ресторан Пікнік FLORACLUB
Вхід: 790-1290 грн
Коли: 31 травня, 18:00
Де: Київ, Палац спорту
Вхід: 790-6900 грн
Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зіграє одразу два сольні концерти у столичному Палаці Спорту — 8 та 10 травня. Перший виступ відбудеться у день народження фронтмена Сергія Танчинця, тож стане особливою подією як для музикантів, так і для слухачів. Через великий попит було додано другий концерт — це ще один шанс долучитись до масштабного шоу, що об’єднає улюблені хіти, нові пісні та живу емоцію.
Частину прибутку від обох виступів гурт передасть на потреби Сил Оборони України — для закупівлі FPV-дронів та автівок.
Коли: 8 та 10 травня, 19:00
Де: Київ, Палац Спорту
Вхід: 699–25000 грн
Одна з найяскравіших зірок сучасної української сцени — Анна Трінчер — співачка й секс-символ, чиї пісні «Треш», «Бар за баром», «Колоски», «Зі смаком вишні» підкорили мільйони слухачів. Її концерти — це потужна хореографія та справжні емоції. Гостей очікують вечори запальних хітів, щирості й енергії, яку Анна створює разом із залом:
Коли: 10 травня, 18:00
Де: Коломия, ФСК Локомотив
Вхід: 840-1140 грн
Коли: 11 травня, 18:00
Де: Івано-Франківськ, ККЗ Арена-центр
Вхід: 860-1060 грн
Коли: 20 травня, 19:00
Де: Чернівці, Чернівецька філармонія
Вхід: 660-1160 грн
Коли: 21 травня, 19:00
Де: Кам’янець – Подільський, Зала коледжу ПДАТУ
Вхід: 390-1190 грн
Коли: 22 травня, 19:00
Де: Хмельницький, Хмельницький обласний академічний муздрамтеатр ім. М. Старицького
Вхід: 590-990 грн
Коли: 23 травня, 19:00
Де: Вінниця, Вінницький Державний Педагогічний університет
Вхід: SOLD OUT
Проєкт незалежної сцени «ГОМІН», що народився у Києві, вирушає в регіони, щоб об’єднати слухачів живою музикою і справжніми емоціями. Перший концерт відбудеться на Закарпатті та стане майданчиком для молодих артистів нової хвилі української інді-сцени. Глядачів очікують виступи «анастимоза» — авторки хіта «Хризантеми»; дуету «Скажи щось погане» з поєднанням гаражного саунду і блюзових рифів; та інді-рок гурту «Пропаща сила» з дебютним альбомом.
«ГОМІН» в Ужгороді — вечір сильної музики, відвертих текстів і живої атмосфери.
Коли: 10 травня, 17:00
Де: Ужгород, Alive Art Center
Вхід: 299–450 грн
10 травня головна сцена Osocor Residence перетвориться на простір музики та емоцій — зі спеціальним open-air концертом DOROFEEVA. Одна з найпопулярніших співачок сучасної української сцени виконає свої хіти — «Щоб не було», «Кохаю, але не зовсім», «А я все плакала», «Хартбіт» та інші.
Гостей очікує вечір енергії, стилю та атмосфери, яку створює DOROFEEVA на кожному своєму виступі — як в Україні, так і на європейських сценах.
Коли: 10 травня, 19:00
Де: Київ, Osocor Residence
Вхід: 900–4500 грн
На День матері в «Чорноморці» на Преображенській відбудеться Чемпіонат із ліплення пельменів — дві команди бабусь за годину змагатимуться за грошовий приз 15 000 грн.
Готовими пельменями пригощатимуть за донат, а всі зібрані кошти передадуть на підтримку Верхівцевського психоневрологічного інтернату, яким опікується БФ «Юлині бабусі».
До події долучився молодий український артист NIKITIN, який також захотів підтримати фонд і виступить для гостей.
Коли: 11 травня, 12:00
Де: вул. Преображенська, 7в
Вхід: вільний
JAMALA виступить з альбомом QIRIM — шедевром кримськотатарської культури, що підкорив серця слухачів у всьому світі.
QIRIM — це музичний маніфест кримськотатарської культури, створений на основі 14 старовинних пісень. Альбом отримав визнання в Україні та за кордоном, а також був відзначений численними нагородами, зокрема «Альбом року» за версіями YUNA, MUZVAR, Beehype, MEGOGO MUSIC AWARDS, SLUKH.
Гостей очікує живе виконання QIRIM у супроводі оркестру, магія голосу JAMALA та глибока подорож у музичну спадщину Криму.
Коли: 14 травня, 19:00
Де: Київ, Жовтневий Палац
Вхід: 590–3490 грн
Вечір гумору — на підтримку тих, хто працює для нашої безпеки. У Caribbean Club відбудеться благодійний стендап «УДАЧНИКИ» — 100% з квитків передають на аеророзвідку Української Добровольчої Армії. На сцені виступлять Василь Байдак, Женя Коротков, Олександр Качура та Юра Коломієць.
Коли: 15 травня, 19:00
Де: Київ, Caribbean Club
Вхід: 290–790 грн
Phil it — творча спілка незалежних українських митців, що об’єднує музику, перформанс, танець і глибокі сенси, народжені у час війни. Їхня мета — торкнутися душі глядача через мистецтво, що говорить про спільний досвід, емоції й пошук відповідей.
16 травня колектив виступить у повному складі разом із танцівниками-перформерами. Гостей очікує відверта розмова мовою мистецтва, відчуття свободи й занурення у глибини особистого й колективного досвіду.
Коли: 16 травня, 19:00
Де: Київ, Origin Stage
Вхід: 590–1990 грн
18 травня трендсеттери української електронної музики TVORCHI виступлять на сцені культурного простору «В’ЯВА» із першим за тривалий час великим сольником у Києві. У програмі — улюблені хіти «Bonfire», «Heart of Steel», «Мова тіла», «Віч-на-віч» та нові треки.
Особлива увага — весняному хіту «Мила моя», який уже став саундтреком сезону. На концерті звучатиме все, за що ми любимо TVORCHI: стиль, драйв і безкомпромісний звук нової генерації.
Коли: 18 травня, 18:00 (відкриття дверей)
Де: Культурний простір «В’ЯВА»
Вхід: 750–2000 грн
Вар’єте «Рояль» — єдине клубне шоу Києва, яке вже понад п’ять років зваблює публіку, стирає межі між танцем і спокусою та дарує атмосферу сучасного кабаре. Це мюзикл у форматі дінер-шоу з постановками від хореографів «Танців з зірками» та вокалом Lida Lee.
Музика, танець і вино — кожен гість отримує не лише виступ, а й напій (пляшка вина або просеко на двох). Частина коштів із шоу спрямовується на підтримку ЗСУ. Якщо хочете побачити справжню магію — беріть квитки та готуйтеся до незабутнього вечора.
Коли: 23 та 30 травня
Де: Київ, Caribbean Club
Вхід: 1090–2490 грн (у вартість квитка входить напій)
Гурт «Друга Ріка» запрошує на особливий концерт до 20-річчя альбому «Рекорди». 24 травня на схилах Дніпра в київському просторі Kureni відбудеться концерт до ювілею одного з найуспішніших альбомів гурту – «Рекорди». Наживо прозвучать знакові хіти — «Так мало тут тебе», «Відчиняй», «Три хвилини» та інші.
«Рекорди. 20 років» — подія, яку варто відвідати, щоб стати частиною історії. Доєднуйтеся до унікального музичного перформансу, наповненого атмосферою приємнної ностальгії та незабутніх емоцій.
Концерт матиме благодійну мету: частину зібраних коштів буде спрямовано на допомогу Збройним силам України. Медіапартнери — Хіт FM та М1.
Коли: 24 травня
Де: Kureni
Вхід: 950–3500 грн
25 травня на просторі «В’ЯВА» відбудеться особливий концерт Тіни Кароль — єдиний виступ із новою ексклюзивною програмою. Неповторна харизма, голос і пісні, що торкаються сердець. Це шоу не повториться двічі, тож варто відвідати особливу музичну подію травня.
Коли: 25 травня, 17:00 (відкриття дверей)
Де: Культурний простір «В’ЯВА»
Вхід: 950–5000 грн