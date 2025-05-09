Яскраві події весни в Україні: «Друга Ріка», Jamala, «Курган і Агрегат», Анна Трінчер та інше

Травень готує багато музики, емоцій та можливостей підтримати важливі ініціативи. На сценах українських міст — концерт «Другої Ріки» до 20-річчя альбому «Рекорди» в Києві, шоу Ірини Білик до 55-річчя в Одесі, тури «Курган і Агрегат» й Анни Трінчер та інше.

Всеукраїнський тур «Курган і Агрегат»

Гурт «Курган і Агрегат» вирушає у великий тур містами України з презентацією нового альбому. У програмі — премʼєри треків «Оркестр Абізян», «Заговор Предметів», «Світлячки» та вже культові «Сєльська драка» і «Лове».

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Гостей очікує неповторна атмосфера, фірмова іронія й любов гурту до своєї публіки. 50% прибутку з туру буде передано на потреби Сил Оборони України, а з концерту в київському Палаці Спорту — 100%.

Коли: 8 травня, 19:00

Де: Дніпро, ПК Шинник

Вхід: 490-1290 грн

Коли: 9 травня, 19:00

Де: Запоріжжя, НЕЗЛАМНИЙ ХАБ

Вхід: 790 грн

Коли: 10 травня, 18:00

Де: Полтава, Villa Krokodila Concert Hall

Вхід: 790-1290 грн

Коли: 11 травня, 18:00

Де: Чернігів, Чернігівський міський Палац культури

Вхід: 490-890 грн

Коли: 13 травня, 19:00

Де: Миколаїв, Концерт-хол Юність

Вхід: 490-890 грн

Коли: 14 травня, 19:00

Де: Одеса, Міжнародний культурний центр «Уніон»

Вхід: 790 грн

Коли: 23 травня, 18:00

Де: Львів, Територія !FESTrepublic

Вхід: 590-890 грн

Коли: 24 травня, 19:00

Де: Рівне, Сталева Гора

Вхід: 790-1290 грн

Коли: 25 травня, 19:00

Де: Луцьк, Versailles Club

Вхід: 790 грн

Коли: 27 травня, 19:00

Де: Тернопіль, Na Пошті

Вхід: 690 грн

Коли: 28 травня, 19:00

Де: Чернівці, Ресторан Пікнік FLORACLUB

Вхід: 790-1290 грн

Коли: 31 травня, 18:00

Де: Київ, Палац спорту

Вхід: 790-6900 грн

Два великі концерти БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зіграє одразу два сольні концерти у столичному Палаці Спорту — 8 та 10 травня. Перший виступ відбудеться у день народження фронтмена Сергія Танчинця, тож стане особливою подією як для музикантів, так і для слухачів. Через великий попит було додано другий концерт — це ще один шанс долучитись до масштабного шоу, що об’єднає улюблені хіти, нові пісні та живу емоцію.

Частину прибутку від обох виступів гурт передасть на потреби Сил Оборони України — для закупівлі FPV-дронів та автівок.

Коли: 8 та 10 травня, 19:00

Де: Київ, Палац Спорту

Вхід: 699–25000 грн

Всеукраїнський тур Анни Трінчер

Одна з найяскравіших зірок сучасної української сцени — Анна Трінчер — співачка й секс-символ, чиї пісні «Треш», «Бар за баром», «Колоски», «Зі смаком вишні» підкорили мільйони слухачів. Її концерти — це потужна хореографія та справжні емоції. Гостей очікують вечори запальних хітів, щирості й енергії, яку Анна створює разом із залом:

Коли: 10 травня, 18:00

Де: Коломия, ФСК Локомотив

Вхід: 840-1140 грн

Коли: 11 травня, 18:00

Де: Івано-Франківськ, ККЗ Арена-центр

Вхід: 860-1060 грн

Коли: 20 травня, 19:00

Де: Чернівці, Чернівецька філармонія

Вхід: 660-1160 грн

Коли: 21 травня, 19:00

Де: Кам’янець – Подільський, Зала коледжу ПДАТУ

Вхід: 390-1190 грн

Коли: 22 травня, 19:00

Де: Хмельницький, Хмельницький обласний академічний муздрамтеатр ім. М. Старицького

Вхід: 590-990 грн

Коли: 23 травня, 19:00

Де: Вінниця, Вінницький Державний Педагогічний університет

Вхід: SOLD OUT

«ГОМІН» в Ужгороді: «анастимоза», «Скажи щось погане», «Пропаща сила»

Проєкт незалежної сцени «ГОМІН», що народився у Києві, вирушає в регіони, щоб об’єднати слухачів живою музикою і справжніми емоціями. Перший концерт відбудеться на Закарпатті та стане майданчиком для молодих артистів нової хвилі української інді-сцени. Глядачів очікують виступи «анастимоза» — авторки хіта «Хризантеми»; дуету «Скажи щось погане» з поєднанням гаражного саунду і блюзових рифів; та інді-рок гурту «Пропаща сила» з дебютним альбомом.

«ГОМІН» в Ужгороді — вечір сильної музики, відвертих текстів і живої атмосфери.

Коли: 10 травня, 17:00

Де: Ужгород, Alive Art Center

Вхід: 299–450 грн

DOROFEEVA

10 травня головна сцена Osocor Residence перетвориться на простір музики та емоцій — зі спеціальним open-air концертом DOROFEEVA. Одна з найпопулярніших співачок сучасної української сцени виконає свої хіти — «Щоб не було», «Кохаю, але не зовсім», «А я все плакала», «Хартбіт» та інші.

Гостей очікує вечір енергії, стилю та атмосфери, яку створює DOROFEEVA на кожному своєму виступі — як в Україні, так і на європейських сценах.

Коли: 10 травня, 19:00

Де: Київ, Osocor Residence

Вхід: 900–4500 грн

Виступ NIKITIN на День матері

На День матері в «Чорноморці» на Преображенській відбудеться Чемпіонат із ліплення пельменів — дві команди бабусь за годину змагатимуться за грошовий приз 15 000 грн.

Готовими пельменями пригощатимуть за донат, а всі зібрані кошти передадуть на підтримку Верхівцевського психоневрологічного інтернату, яким опікується БФ «Юлині бабусі».

До події долучився молодий український артист NIKITIN, який також захотів підтримати фонд і виступить для гостей.

Коли: 11 травня, 12:00

Де: вул. Преображенська, 7в

Вхід: вільний

JAMALA представить альбом QIRIM

JAMALA виступить з альбомом QIRIM — шедевром кримськотатарської культури, що підкорив серця слухачів у всьому світі.

QIRIM — це музичний маніфест кримськотатарської культури, створений на основі 14 старовинних пісень. Альбом отримав визнання в Україні та за кордоном, а також був відзначений численними нагородами, зокрема «Альбом року» за версіями YUNA, MUZVAR, Beehype, MEGOGO MUSIC AWARDS, SLUKH.

Гостей очікує живе виконання QIRIM у супроводі оркестру, магія голосу JAMALA та глибока подорож у музичну спадщину Криму.

Коли: 14 травня, 19:00

Де: Київ, Жовтневий Палац

Вхід: 590–3490 грн

Благодійні стендапи «УДАЧНИКИ»

Вечір гумору — на підтримку тих, хто працює для нашої безпеки. У Caribbean Club відбудеться благодійний стендап «УДАЧНИКИ» — 100% з квитків передають на аеророзвідку Української Добровольчої Армії. На сцені виступлять Василь Байдак, Женя Коротков, Олександр Качура та Юра Коломієць.

Коли: 15 травня, 19:00

Де: Київ, Caribbean Club

Вхід: 290–790 грн

Phil it

Phil it — творча спілка незалежних українських митців, що об’єднує музику, перформанс, танець і глибокі сенси, народжені у час війни. Їхня мета — торкнутися душі глядача через мистецтво, що говорить про спільний досвід, емоції й пошук відповідей.

16 травня колектив виступить у повному складі разом із танцівниками-перформерами. Гостей очікує відверта розмова мовою мистецтва, відчуття свободи й занурення у глибини особистого й колективного досвіду.

Коли: 16 травня, 19:00

Де: Київ, Origin Stage

Вхід: 590–1990 грн

TVORCHI з великим сольним концертом

18 травня трендсеттери української електронної музики TVORCHI виступлять на сцені культурного простору «В’ЯВА» із першим за тривалий час великим сольником у Києві. У програмі — улюблені хіти «Bonfire», «Heart of Steel», «Мова тіла», «Віч-на-віч» та нові треки.

Особлива увага — весняному хіту «Мила моя», який уже став саундтреком сезону. На концерті звучатиме все, за що ми любимо TVORCHI: стиль, драйв і безкомпромісний звук нової генерації.

Коли: 18 травня, 18:00 (відкриття дверей)

Де: Культурний простір «В’ЯВА»

Вхід: 750–2000 грн

Вар’єте «Рояль» — мюзикл у форматі дінер-шоу

Вар’єте «Рояль» — єдине клубне шоу Києва, яке вже понад п’ять років зваблює публіку, стирає межі між танцем і спокусою та дарує атмосферу сучасного кабаре. Це мюзикл у форматі дінер-шоу з постановками від хореографів «Танців з зірками» та вокалом Lida Lee.

Музика, танець і вино — кожен гість отримує не лише виступ, а й напій (пляшка вина або просеко на двох). Частина коштів із шоу спрямовується на підтримку ЗСУ. Якщо хочете побачити справжню магію — беріть квитки та готуйтеся до незабутнього вечора.

Коли: 23 та 30 травня

Де: Київ, Caribbean Club

Вхід: 1090–2490 грн (у вартість квитка входить напій)

«Друга Ріка» з концертом «Рекорди. 20 років»

Гурт «Друга Ріка» запрошує на особливий концерт до 20-річчя альбому «Рекорди». 24 травня на схилах Дніпра в київському просторі Kureni відбудеться концерт до ювілею одного з найуспішніших альбомів гурту – «Рекорди». Наживо прозвучать знакові хіти — «Так мало тут тебе», «Відчиняй», «Три хвилини» та інші.

«Рекорди. 20 років» — подія, яку варто відвідати, щоб стати частиною історії. Доєднуйтеся до унікального музичного перформансу, наповненого атмосферою приємнної ностальгії та незабутніх емоцій.

Концерт матиме благодійну мету: частину зібраних коштів буде спрямовано на допомогу Збройним силам України. Медіапартнери — Хіт FM та М1.

Коли: 24 травня

Де: Kureni

Вхід: 950–3500 грн

Тіна Кароль з ексклюзивним шоу

25 травня на просторі «В’ЯВА» відбудеться особливий концерт Тіни Кароль — єдиний виступ із новою ексклюзивною програмою. Неповторна харизма, голос і пісні, що торкаються сердець. Це шоу не повториться двічі, тож варто відвідати особливу музичну подію травня.

Коли: 25 травня, 17:00 (відкриття дверей)

Де: Культурний простір «В’ЯВА»

Вхід: 950–5000 грн