Без розважальних проектів: що покаже Новий канал у День пам’яті

8 травня на екрані одного з головних каналів України вже традиційно зʼявився квітка червоного маку, а в ефірній сітці – виключно художні фільми

Починаючи з 2023-го року 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Аби вшанувати усіх загиблим під час цих страшних подій, з ефіру зняли квіз-шоу «Місто і село» та реаліті «Мамо, ваш вихід!» та оновили ефірну сітку.

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Що дивитися 8 травня на Новому каналі?

Протягом дня телеканал показуватиме художні фільми.

9:50 – «Угода з дияволом». Фільм 2006-го року в жанрі бойовик/пригоди/фентезі. Історія про підлітків, які володіють надприродними здібностями і повинні зупини зло, яке колись самі випустили на волю.

11:45 – «300 спартанців». Видовищне історичне фентезі, яке описує битву при Фермопілах. Ця екранізація однойменного коміксу Френка Міллера та Лінн Варлі побачила світ у 2007 році. А головні ролі виконали Джерард Батлер, Ліна Гіді та Домінік Вест.

13:50 – «300 спартанців. Відродження імперії». Ця драма-бойовик, що вийшла у 2014 році, розширює події, що відбуваються до, під час та після подій фільму «300 спартанців». У головних ролях знялися Єва Грін, Салліван Степлтон і Родріго Санторо.

15:30 – «Земля майбутнього: світ за межами». Американський екшн 2015 року з Джорджем Клуні та Г’ю Лорі. Історія про дівчину, що знаходить магічний жетон і завдяки ньому переміщається в інший часовий вимір. Виявляється, що це і є ідеальний світ майбутнього.

Ввечері глядачі зможуть поринути у світ Людини-Павука та подивитися пригоди Пітера Паркера у виконанні легендарного Тома Голланда.

18:00 – «Людина павук. Повернення додому». За сюжетом, після закінчення протистояння Месників п’ятнадцятирічний Пітер Паркер, отримавши від Тоні Старка костюм Людини-Павука, повертається додому до тітоньки Мей, щоб продовжити навчання у школі. Його новий ментор, Залізна Людина, продовжує стежити за Пітером і займається його вихованням. Паркер обов’язково хоче довести Старку, що він гідний бути частиною команди Месників. Але поки йому доводиться продовжувати жити своїм звичайним життям. У Нью-Йорку з’являється новий лиходій, який ні перед чим не зупиниться заради своєї сім’ї. Він навіть готовий знищити всіх, хто дорогий Паркеру, якщо той збирається завадити. Ось він, шанс довести, що Пітер – не просто підліток, а справжній герой, навіть без костюма.

20:25 – «Людина-Павук: далеко від дому». У цій частині Людина-Павук, як і належить, став героєм Нью-Йорка. Він допомагає місцевій поліції ловити злочинців. Але й героям потрібно відпочивати – тому, незважаючи на дзвінки самого директора “Щ.И.Т.а” Ніка Ф’юрі, Пітер Паркер разом із друзями Недом, Ем Джеєм та іншими вирушив на канікули до Європи. Старовинні красиві міста, умиротворення та романтична атмосфера, щоб прогулятися набережною із вродливою дівчиною – ось що йому зараз потрібно. Та Нік Ф’юрі його все-таки знайшов. Людина-Павук повинен розібратися з містичною появою створінь-елементалів, які загрожують мирним жителям. Разом із Містеріо, Пітер Паркер має впоратися з цим завданням. Відпочине якось іншим разом…

22:55 – «Людина-Павук: додому шляху нема». Вперше за всю історію Людини-Павука улюбленого супергероя викрито! Пітер Паркер більше не може поєднувати звичайне життя та супергеройські обов’язки. Щоб повернути все назад, він звертається по допомогу до Доктора Стренджа… Проте ставки зростають, і Пітер мусить відчути сповна, що означає бути супергероєм!

Протягом доби на екрані буде розміщений червоний мак, що традиційно символізує День пам’яті. О 12:00 в ефірі буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання.