Подільські Терези: Андрій Черепущак придумав псевдонім для Лесі Нікітюк

Ведучий яскравого реаліті про свекрух та невісток «Мамо, ваш вихід!», нові випуски якого виходять на Новому каналі з понеділка по четвер о 18:00, у студії «єПитання» розповів, за що його любить жіноча аудиторія

Знак зодіаку може змінити ваше життя, навіть якщо ви не вірите в астрологію. Принаймні це сталося з ведучим Нового каналу Андрієм Черепущаком, відомим українцям під псевдонімом Галицька Діва. У студії «єПитання» він розповів ведучій шоу Лесі Нікітюк та зірковим учасникам гри, що незвичайне прізвисько йому вигадали підписники під час прямого ефіру. Леся Нікітюк не залишилася осторонь та теж приміряла зодіакальне ім’я.

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– Два келихи просеко і прямий ефір в TikTok – так народився псевдонім Галицька Діва. Ті, хто сиділи зі мною на тому прямому ефірі, теж були з просеко, вони Галицьку Діву й придумали (сміється). Таке прізвисько – тому що я з Галичини, місто Трускавець, вирощений на трускавецьких чорноземах. Діва – ну бо подивіться на мене, на боксера я не схожий, та й за знаком зодіаку Діва, – розповів Андрій Черепущак ведучій шоу «єПитання» Лесі Нікітюк. – Люди створили мене, як і тебе, Лесю! От і виходить: Андрій Черепущак і Леся Нікітюк – Галицька Діва і Подільські Терези.

У перші місяці повномасштабного вторгнення, коли українки шукали в соцмережах бодай якусь розраду й позитив, Андрій Черепущак став для багатьох емоційної підтримкою і буквально закохав у себе жіночу аудиторію. Адже йому вдалося покращити людям настрій у надскладні часи, бо теми, на які він жартує в скетчах, близькі і юним дівчатам, і досвідченим жінкам.

– Пройтися по колишньому, мекнути й піти жити то життя! Будь ласка, – сміється Андрій Черепущак. – У блозі я підіймаю всі актуальні теми.

Щовівторка вмикайте Новий канал о 20:00 та дивіться нові випуски шоу «єПитання» з Лесею Нікітюк! А випуск, у якому змагатимуться найкращі телеведучі України проти команди досвідчених спортивних журналістів, дивіться в ефірі Нового каналу вже сьогодні о 20:00. Живи весну!