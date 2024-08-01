Нова ведуча та психологічні випробовування у Карпатах: як проходять зйомки «Кохання на виживання»

15 закоханих пар під наглядом нової ведучої проекту Лєри Товстолєс перевіряють стосунки на міцність

Кохання рятує в найтемніші часи! Ювілейний сезон улюбленого реаліті «Кохання на виживання» повертається на Новий канал! Кастинг у п’ятий сезон був шаленим, однак право на участь у реаліті вибороли 15 пар. Цього року зйомки відбуваються в Карпатах, де серед гір, лісів та стрімких річок пари проходитимуть різноманітні психологічні випробування, серед яких завдання на вірність, сумісність, готовність бути разом та створювати сім’ю. За вдало пройдені випробування вони отримуватимуть ключі. Що більше ключів, то вищі шанси на перемогу. Головний приз – 100 тисяч гривень та, звісно, кохання.

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– Половину сезону ми знімаємо в Карпатах і на заході України, решту – на Київщині та в столиці. Зрозуміло, що це рішення продиктоване сьогоднішніми реаліями, – ділиться керівниця проекту «Кохання на виживання» Світлана Ковда. – По-перше, зараз ми вважаємо неетичним проводити зйомки за кордоном. А по-друге, хочемо ще раз нагадати, як багато неперевершених місць у нас в Україні.

Ще одна важлива зміна, яка відбулася в цьому сезоні, це, безсумнівно, поява нової ведучої – харизматичної та яскравої акторки «Жіночого кварталу», комікеси та співачки Лєри Товстолєс.

– Природа Карпат неймовірна та непідвладна жодному контролю. Треба зробити окрему нарізку, як під час зйомок я відмахуюся від ос, як віслюк їсть мою спідницю, поки ми говоримо на важливу для пари тему, а я маю лишатися серйозною. Кози, собаки, вівці, гори, полонини – це завжди пригоди, – зі сміхом розповідає ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс. – Я в очікуванні, коли проект вийде на екрани. Бо по чотирьох епізодах, які ми відзняли, вже зрозуміло, що буде дуже гаряче. Палке кохання інколи розпалює, а інколи і знищує.

Чи зможуть закохані пари пройти випробування, які на них чекають? Стежте за анонсами на сайті та в соцмережах Нового