Мріє про підпис Редкліффа і музей у Лондоні: хто з ведучих Нового каналу фанатіє від Гаррі Поттера?

Ведучий шоу «Неймовірні дуети», премʼєра якого 21 серпня о 20:00 відбудеться на Новому каналі, також розповів, яку хоче вечірку на ювілей

Справжні фанати всесвіту Гаррі Поттера знають, що сьогодні – не звичайна середа. Саме 31 липня Геґрід завітав до 11-річного чарівника зі святковим тортом! Ще цікавий факт: авторка бестселеру про хлопчика зі шрамом Джоан Роулінґ розділила з головним героєм свій день народження. Щороку шанувальники світу магів і маглів вітають їх обох, влаштовуючи кіномарафони, проводячи тематичні зустрічі та публікуючи фото з хештегом #HappyBirthdayHarryPotter. А чи знали ви, що поттеріана очолює список найулюбленіших фільмів і ведучого шоу «Неймовірні дуети» Жені Таллера? Його дні народження не обходяться без подарунків у стилі магічного світу.

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– Друзі та знайомі знають, що я обожнюю історію про Гаррі Поттера. Тому впевнені, що тематичні дрібнички – завжди безпрограшний варіант. Однак насправді я не настільки великий фанат і не збираю колекцій у стилі цього фентезі, – ділиться Женя Таллер. – У списку найпопулярніших подарунків, звісно, чарівні палички (усміхається). Серед презентів на мої 26 чи 27 років були три однакові, які друзі обрали не змовляючись. Відмінність полягала лише у функціоналі: одна паличка малювала через додаток, інша світилася, а третя була з магнітиком. Ще колись подруга подарувала квиток до музею Гаррі Поттера, який розташований у Лондоні, зі словами: «Тобі залишилося лише долетіти». І того ж року друзі вручили квитки на літак, додавши: «У Лондоні є музей, до якого ти точно маєш потрапити» (сміється). Але після того, як мені вдалося отримати візу, почалася пандемія, тож я не зміг поїхати за кордон.

Щороку друзі зірки Нового каналу просять віш-лист, аби точно не помилитися з подарунком.

– Якось вписав книгу про Гаррі Поттера з підписом Деніеля Редкліффа (актора, який виконав головну роль у кінофраншизі, – прим. ред.) до списку бажаного. На що друзі лише відповіли: «Задачка не з простих». У них був варіант підписати самим, але поки що я так і не отримав книгу, – з усмішкою зазначає ведучий «Неймовірних дуетів». – А ще в мене досі є мрія про день народження в стилі чаклунів і чаклунок. Хотілося організувати тематичну вечірку саме на ювілей. Кілька років тому навіть знайшов відповідне місце під Києвом. Однак велика війна перекреслила ці та багато інших планів, а також змінила мрії: тепер я особливо чекаю та наближаю перемогу України. І знаю, що обовʼязково відсвяткуємо все після неї.

Чекайте прем’єру талант-шоу «Неймовірні дуети» на Новому каналі вже 21 серпня о 20:00!

Довідка:

«Неймовірні дуети» – це музичне талант-шоу, над створенням якого працює Новий канал разом з Friends Production. У проекті кожен співак-початківець може стати зіркою не виходячи з дому. Для шоу шукають насамперед авторів і виконавців власних пісень, адже вони є провідниками ідей. Талановиті, харизматичні та цілеспрямовані аматори отримають шанс вийти на велику сцену та заспівати дуетом з видатним українським артистом. Щотижня з тисяч охочих зіркові коучі, серед яких Оля Полякова, Kola, MONATIK, Wellboy, MELOVIN, гурт TVORCHI, Jerry Heil та солістка Kazka Олександра Заріцька, відбиратимуть двох найкращих під час онлайн-кастингу, після чого запросять їх до Києва й готуватимуть до фіналу. Зокрема допомагатимуть з вибором пісні, образів, постановкою номера тощо. Долю учасників вирішуватимуть зіркові наставники інших епізодів. А переможця «Неймовірних дуетів» оберуть у суперфіналі наживо.