Ще з травня минулого року Україна просить владу Німеччини про передачу ракет Taurus на озброєння ЗСУ. На жаль, відтоді лише ведуться дискусії з цього питання, але рішення поки немає. Чому Україні так потрібне це озброєння? Які особливості та технічні характеристики ракети Taurus? Про все це – далі в матеріалі

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відмовляється надавати військову допомогу Україні у вигляді крилатих ракет Taurus. Відповідну заяву він зробив 13 березня 2024 року у Бундестазі під час парламентських дебатів. Він натякнув, що українська армія не зможе використовувати ракети без участі німецьких солдатів, а це зробить Німеччину частиною конфлікту між Україною та росією.

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«Це червона лінія, яку я не хочу перетинати як канцлер… Мою розсудливість не слід кваліфікувати як слабкість», – прокоментував Олаф Шольц своє небажання передавати Україні ракети Taurus.

Taurus – ракета, яка необхідна Україні: у чому її особливості?

Taurus – це далекобійна керована крилата ракета, призначена для атак на повітряні та наземні цілі на великі відстані. Форма її бойової частини розроблена таким чином, щоб мати здатність пробивати бетон та важкі породи ґрунту. Такі ракети виробляються компанією Taurus Systems GmbH, спільним підприємством двох компаній – LFK (зараз MBDA Deutschland GmbH) та Saab Bofors Dynamics AB.

Як заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, ракети Taurus дозволять ЗСУ «активно знищувати резерви й ресурси росії на далеких підступах та руйнувати типову логістику».

Taurus – ракета: характеристики та переваги

Україна вже має на озброєнні французькі ракети SCALP та британські Storm Shadow, але німецькі Taurus мають декілька переваг:

дальність польоту, що перевищує у два рази, – 500 км;

оснащення радаром, що допомагає використовувати їх під час поганих погодних умов;

з тієї ж причини роботі ракети не заважає навіть задимлення цілей.

Taurus – ракета: характеристики (основні)

Вага – 1360 кг;

Довжина – 5,1 м;

Діаметр – 1,08 м;

Дальність польоту – 500+ км;

Висота польоту – 30-70 м;

Швидкість польоту – 0,6-0,95 м.

Також далекобійна крилата ракета Taurus має комбіновану систему наведення. Вона складається з трьох підсистем:

TRN – навігація по еталону ландшафту;

IBN – навігація заснована на зображенні;

MIL-GPS – глобальна система позиціонування.

Завдяки цьому ракета Taurus має можливість літати на великі відстані без використання GPS, не втрачаючи високої точності. Підлітаючи до цілі, на Taurus вмикається інфрачервона головка самонаведення, що забезпечує наведення на кінцевій ділянці польоту.

Скільки коштує ракета Taurus

Вартість однієї ракети Taurus становить понад 950 000 євро (приблизно 1,2 мільйона доларів). Це нижче, ніж вартість SCALP (від 1,35 млн до 2 млн євро) та Storm Shadow (2,2 млн фунтів).

Авторка: Дарина Жадько