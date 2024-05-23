Гуляємо разом із зірками! Маршрут Києвом від ведучих та акторів серіалів Нового каналу

Щороку в останню неділю травня відзначають День Києва. Цьогоріч свято столиці України припало на 26 травня. Пропонуємо планувати прогулянку вже зараз! А куди зазирнути – порадять зірки шоу та серіалів Нового каналу. Улюблені локації акторів та ведучих вдалось об’єднати в цілісний маршрут центральною частиною столиці! Зберігайте та кайфуйте

Зупинка №1 від Катерини Файн: Ботсад ім. Гришка

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– Я дуже люблю ботанічний сад імені Гришка. Відчуваю це місце як місце сили. Люблю приходити туди, коли в мене є питання, на які не маю відповіді. Атмосфера ботанічного саду допомагає розслабитися, відчути себе сам на сам із природою та зазирнути всередину себе, де є всі відповіді. І, звісно, там надзвичайно красиво навесні під час цвітіння та восени, коли жовтіє листя, – каже акторка серіалу «Звʼязок».

Зупинка№2 від Богдана Шелудяка: метро «Кловська»

– День Києва співпадає з найприємнішою, на мою думку, порою року в столиці. Травень – найкомфортніший за температурою та дуже красивий місяць. А стосовно місця, то мені дуже подобається центр Києва. Хрещатик, проспект Лесі Українки, проспект Тараса Шевченка, – розповідає ведучий шоу «Хто зверху?» – Особливо до душі масив, де станція метро «Кловська» та ТРЦ Gulliver. Як на мене, він водночас автентичний та футуристичний. Оскільки там збережена і стара забудова, і стоять серйозні, за мірками Києва, хмарочоси. А на заході сонця цей район взагалі має неперевершений вигляд! Щоразу, коли проїжджаю там автівкою, переконуюся, наскільки ж мені подобається наш Київ.

Зупинка №3 від Фіми Константиновського: Хрещатик

– Хотів би зізнатися в коханні Хрещатику, – говорить ведучий проекту «Поле» та капітан команди у «Хто знає?» – Мій вибір може здаватися дивним чи банальним, але я справді обожнюю це місце. Мене, як і багатьох, повʼязує з ним перша поїздка до Києва. Памʼятаю, що тоді побачив Іллю Ноябрьова з «Золотого гусака». І подумав: «Блін, у Києві стільки зірок!» Тоді ж і зʼявилися перші думки про переїзд до столиці. Тому я люблю Хрещатик. Особливо вдень: обожнюю столичну метушню. А також спостерігати за справжніми емоціями туристів, які вперше в Києві: як вони фотографують усе, дивуються та звертають увагу на дрібниці, а потім кажуть: «Вау, це так круто!»

Зупинка №4 від Олександра Рудинського: сквер біля театру Франка

– З очевидних причин моє найулюбленіше місце в Києві – це площа Івана Франка, 3, – з усмішкою ділиться актор серіалу «Звʼязок». – Те місце, де я буваю найчастіше і проводжу там найбільше часу. Звісно, це Національний театр імені Івана Франка. Також я дуже люблю Пейзажну алею, бо вона асоціюється зі студентськими роками, саме там ми проводили дуже багато часу з моїми одногрупниками. Але це більше про ностальгію. А ось театр ім. Франка – місце, де я буваю щодня. Буду радий бачити там усіх.

Зупинка №5 від Кості Войтенка: Ярвал

– Мені в Києві дуже подобається Ярославів Вал. Я навчався там в університеті імені Карпенка-Карого протягом п’яти років. І щодня ходив цією вулицею, тому, напевно, так полюбив, – говорить актор серіалу «Будиночок на щастя». – Вона дуже затишна та спокійна, там багато класних атмосферних двориків, прикольні кав’ярні. Також недалеко – Пейзажна алея, де можна класно погуляти. Раджу!

Зупинка №6 від Наталки Денисенко: Андріївський узвіз

– Я хочу розповісти про Андріївський узвіз. Коли навчалася в університеті, ми часто ходили туди, і мені дуже подобалося. А яка красива Андріївська церква! – каже акторка серіалів «Зв’язок» та «Будиночок на щастя». – За моїми відчуттями, це ніби місце, з якого почався Київ. Щоразу про це думаю, коли там гуляю. Люблю, щоб було високо й панорамно та видно Дніпро. А потім піти вниз Андріївським узвозом до Подолу… Подобається навіть та стихійна торгівля на спуску. Це ідеальний маршрут вихідного дня!