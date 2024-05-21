Starlight Media запускає майстерню шоуранерів та шоуранерок Starlight Storylab

Ми шукаємо сценаристів та сценаристок – нові голоси, що зберуться у сценарних кімнатах та разом зазвучать в новому українському серіалі

Медіакомпанія Starlight Media оголошує набір в Starlight Storylab – майстерню, де талановиті автори, під менторством зіркових шоуранерів та шоуранерок, будуть створювати художні проєкти міжнародного рівня.

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Євген Тунік («Перші ластівки», «Перевізниця»), Тала Пристаєцька («Кріпосна», «Перші дні»), Наталка Ворожбит («Спіймати кайдаша», «Кіборги») та Артем Литвиненко («Нюхач», «Зупинити Голіафа», «Перші дні») збиратимуть свої сценарні команди із талановитих та перспективних сценаристів і сценаристок.

Початківці та досвідчені гравці ринку – автори та авторки, драматурги й драматургині, письменники та письменниці, ті, хто на «ти» з копірайтом – всі, хто відчуває в собі бажання розповідати історії, можуть долучитись до Starlight Storylab. Для цього потрібно подати заявку на сайті – коротко розповісти про себе та виконати тестове завдання. Зіркові шоуранери та шоуранерки переглянуть матеріали та оберуть тих, з ким разом в сценарних кімнатах напишуть серіал майбутнього.

– Створити новий автентичний, якісний, сучасний український серіал, що прикує увагу навіть найвибагливішого глядача та стане популярним в усьому світі – головна мета Starlight Storylab. І, звичайно, дати талановитим творцям можливість себе реалізувати, подарувати країні нові імена потужних шоуранерів, а також поповнити бібліотеку якісними проєктами та створити нові можливості для копродакшену, – каже керівниця Starlight Storylab Анастасія Штейнгауз.

Як працюватиме майстерня

Євген Тунік, Тала Пристаєцька, Наталка Ворожбит та Артем Литвиненко переглянуть заявки та оберуть авторів та авторок для особистого знайомства. У другому турі вони спілкуються з потенційними студентами особисто та сформують сценарні кімнати – в кожній по 3 учасника. Далі, разом із своїми командами зіркові шоуранери та шоуранерки почнуть співпрацю, мета якої – за три місяці розробити біблію, пілотну версію та презентацію серіалу, що зацікавить копродюсерів з усього світу. Після цього Starlight Media розпочне пошук міжнародних та українських партнерів для їхньої реалізації.

Подати заявку та ознайомитись з деталями можна за посиланням.