Модні пропозиції для тих, хто шукає натхнення для вуличного стилю на сезон весна/літо 2024

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У 2024 році прихильникам вуличного стилю дизайнери запропонували чимало цікавих ідей. Що саме? Читайте далі!
Які шорти популярні у 2004 році
Влітку та навесні шорти на першому плані. Їх можна стилізувати так:
Коли будете працювати над луком, не забувайте про гармонію. Шорти мають доповнювати образ, а не виділятися з загального образу.
Футболки, популярні у 2004 році
Якщо казати про дизайн футболок, то влітку переважатимуть такі тенденції:
Довжина футболки може бути різною — до пояса, середини стегна, довга. Головна вимога — вона має вписуватися в ансамбль.
Короткі спідниці — тренд сезону
Влітку та навесні популярні короткі спідниці різних фасонів — прямі, асиметричні, плісовані. Вони можуть бути як однотонні, так і з цікавими принтами. Міні добре поєднуються з сорочками, футболками, топами, куртками, піджаками та іншим одягом. Спідниці можна носити з туфлями, босоніжками, чоботами, як на каблуках, так і без них.
Худі та толстовки 2024
У прохолодну погоду врятує худі або толстовка. Цього року зверніть увагу на такі моменти:
Якщо шукаєте цікавий малюнок, придивіться до логотипів, що нанесені методом тиснення. Такий варіант дозволяє створити тонкий, але вишуканий стиль. Також цікаво дивляться толстовки з рельєфними об’ємними принтами або графікою з 3D-ефектом.
Які штани актуальні у сезоні весна/літо 2024
Коли йдеться про літні штани, переважають такі тенденції:
Загалом, дизайнери цього року запропонували чимало цікавих ідей. Модельєри прагнуть підкреслити довжину ніг, тому в останніх колекціях можна побачити чимало виробів з високим поясом й штанинами до підлоги.
На що треба зважати при створенні стильного лука
Головні вимоги вуличного стилю — індивідуальність, зручність, комфорт. Тому, коли працюватимете над образом, враховуйте не лише, наскільки вдало він виглядатиме, але й такі моменти:
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