Рецепт паски з прянощами з мінімумом продуктів від Алекса Якутова

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Простий рецепт великодньої випічки, з яким впорається кожна господиня
5 травня в Україні святкуватимуть Великдень. Неможливо уявити його без ніжної паски. Навіть під час війни українці випікатимуть цю ніжну здобу. Рецептів паски безліч. Проте в нинішніх умовах не в кожному магазині можна знайти продукти для приготування пишної здоби. Пропонуємо вам спекти ароматну паску з прянощами з мінімуму інгредієнтів, які легко відшукати в магазині та навіть на власній кухні, за рецептом експерта реаліті Нового каналу «На ножах», Шефа Алекса Якутова
Зелений борщ з першої городини від Алекса Якутова
Замість хліба: картопляний лаваш нашвидкуруч від Алекса Якутова
Інгредієнти для опари:
Інгредієнти для тіста:
Приготування паски:
За можливості вкрийте паску глазур’ю й насолоджуйтеся святковою здобою. Смачного!
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Фото: Pixabay