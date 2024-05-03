Музика, майстер-класи та мистецтво: у Києві пройде найбільший музично-культурний фестиваль цього літа V`YAVA Єднання

З 23 до 26 травня вперше на Aрт-завод Платформа пройде найбільший музично- культурний фестиваль цього літа V`YAVA Єднання. Це унікальний за форматом захід, що стане потужним поштовхом для популяризації української культури й поєднає всіх фанатів різних її проявів. V`YAVA Єднання — подія без кордонів, де кожен зможе відчути, що таке згуртованість по-справжньому.

Мета події — надважлива. Команда V`YAVA Єднання збиратиме 3 мільйони гривень на потреби 3-ої окремої штурмової бригади, а також на закупівлю для лікарень прифронтових областей вкрай необхідних наразі інкубаторів для новонароджених разом з United24.

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V`YAVA єднання прагне розвивати культуру різних напрямків. Тому гостей заходу чекатимуть:

виступи різножанрових українських артистів у різних форматах: від традиційних мелодій до сучасних електронних бітів, від потужних рок-лайвів до камерних концертів.

Понад 60 музикантів гратимуть на пʼятьох теметичних сценах. Зокрема — ONUKA, Go-A, СКАЙ, O.TORVALD, ZIFERBLAT, Саша Чемеров, Cheev, Phil it, MAYOROVA, Стас Корольов & Vesnavoseny, KRUT, Тонка, Nazva, Tember Blanche, Cepasa, Si process, Kurs Valut, Votuma, Пиріг і Батіг, Hidden Elemet (live), Гоня та багато інших.

Також підтримати Україну на День Києва приїде легенда Британії LONDON ELEKTRICITY — батько драм-енд-бейсу з безліччю шанувальників і глобальною аудиторією.

сучасні та автентичні майстер-класи від українських майстрів: від гончарства і ткацтва до виготовлення виробів із металу.

безліч денних та вечірніх арт-об’єктів від понад 30 талановитих митців. Серед них — автор безлічі музичних обкладинок Мітя Фєнєчкін, дослідник українських візуальних етнокодів Roman Chizz, піксель-арт митець Вітер Степовий, дослідниця міфології та символізму Sinopa та інші.

спортивні змагання, а також чемпіонати з брейк-дансу та сучасних танців. Зокрема, 25 травня пройде DANCE UNITY FEST — 70 потужних команд зі всієї України будуть змагатися за звання «найкращої команди» та призовий фонд. Танцівники змагатимуться в жанрах Contemporary, Dance show, Street show і K-Pop

дитячі зони та майданчики, де зможе розважитися малеча

фуд-корт та великий ярмарок сучасних та традиційних виробів.

Єдність — запорука нашої сили й наснаги сьогодні. Завітайте на Aрт-завод Платформа, аби відчути згуртованість, насолодитися українською культурою і доєднатися до важливої благодійної ініціативи!

Коли: 23–24 травня 16:00 — 23:00; 25–26 травня 14:00 — 23:00

Де: Aрт-завод Платформа, вул Якова Гніздовського 1а (Магнітогорська, 1а), метро «Лісова», поряд знаходиться ТЦ «Даринок»