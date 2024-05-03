«Книжкова країна» на ВДНГ: як пройшов фестиваль і коли чекати наступний

На ВДНГ вперше пройшов масштабний книжковий фестиваль «Книжкова країна». З 25 по 28 квітня він зібрав видавництва, авторів, культурних діячів, зіркових гостей — а також тисячі відвідувачів.

Загалом у межах заходу відбулося 324 події, з них 80 освітніх івентів та майстер-класів, а також 59 автограф-сесій. Найпопулярнішими за кількістю відвідувачів стали поетичні читання «Фронтмени» від «Культурного десанту», запис нового епізоду YouTube-проєкту «Шалені автор(к)и», а також книжковий клуб із Валерієм Пекарем «Демонтаж імперії».

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Середній вік відвідувачів становив 31 рік. Третина аудиторії — це школярі та студенти. Водночас майже 60% відвідувачів зазначили, що раніше ніколи не були на книжкових подіях. Загалом фестиваль відвідало понад 68 000 людей.

– Ми неймовірно раді тому, як «Книжкову країну» прийняла аудиторія. На фестиваль прийшли як затяті читачі, так і люди, що лише починають цікавитися літературою, серед них — багато дітей і молоді. Нам особливо приємно, що вдалося залучити людей із різними інтересами та захопленнями. Саме це було однією з головних цілей, що ставила собі команда й, зокрема, автор ідеї заходу, моя дружина Діана Мушкіна. Тепер у наших планах — проаналізувати цей досвід і почати готувати нові проєкти, — зазначає засновник «Книжкової країни» Євген Мушкін.

До фестивалю долучилося 140 учасників: 90 видавництв, 16 індивідуальних авторів, а також книгарні, магазини мерчу, освітні установи, благодійні організації та фонди — вони представили понад 12 000 унікальних найменувань. Загалом, як оцінюють організатори, згідно з результатами опитування відвідувачів та учасників було продано близько 85 000 книжок.

Серед них найчастіше купували:

«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» — «Так ніхто не кохав», «Задивляюсь у твої зіниці» (Василь Симоненко), «Триста поезій» (Ліна Костенко);

КСД — «Голлі» (Стівен Кінг), «Маленький друг» (Донна Тарт), «Останній спадок» (Андрій Новік);

«Видавництво Старого Лева» — «Я бачу, вас цікавить пітьма» (Ілларіон Павлюк), «Культ» (Любко Дереш), «Спитайте Мієчку» (Євгенія Кузнєцова);

«Наш Формат» — «Вірші з бійниці» (Максим Кривцов), «Есенціалізм» (Ґреґ Маккеон), «Одного разу воїн — воїн назавжди» (Чарльз Гоуґ);

«Фабула» — «Вілла з Сан-Фурсиско» (Ярослава Литвин), «Покора» (Щепан Твардох), «Діана. Справжня історія з її вуст» (Маріо Варгас Льоса);

«Фоліо» — «Полон» (Валерія «Нава» Суботіна), «Доктор Серафікус» (Віктор Домонтович), «Місто» (Валер’ян Підмогильний);

Vivat — «Кохання в мозку» (Алі Гейзелвуд), «Конотопська відьма» (Григорій Квітка-Основʼяненко), «Моя темна Ванесса» (Елізабет Рассел).

Однією з найпопулярніших на «Книжковій країні» стала бібліотерапевтична локація, де психологиня з бібліотекаркою виписували «рецепти на книжки» під запит відвідувачів. Найбільш поширеними серед запитів гостей були бажання абстрагуватися від реальності й відчути емоції разом із головними героями, а також навчитися краще справлятися з тривожністю та невизначеністю. Усього в межах проєкту видали 350 таких рецептів, здебільшого на художню й психологічну літературу.

– Загалом ми отримали позитивні відгуки як від учасників, так і від відвідувачів «Книжкової країни». Видавництва зазначили, що фестиваль перевищив їхні очікування — а понад половина аудиторії заявила, що планують більше читати. І це, здається, найголовніше, — підкреслює керівниця проєкту Людмила Фіть.

Крім того, на фестивалі відбулася низка благодійних івентів та зборів: акції влаштовували Благодійний фонд «Рій», AZOV.ONE, «Культурний десант», ГО «Реформація», «Гуркіт». Усього вдалося зібрати понад 250 000 грн, а також 350 книжок у рамках проєкту «Книга на фронт».

– Книжковий ринок України стрімко розвивається, і такі події лише підігрівають інтерес до наших книг, авторів, індустрії загалом. «Книжкова країна» показала, що до читання можна й варто залучати абсолютно різну аудиторію, зокрема й дітей. Головне — створити для цього умови, — виконувач обов’язків директора Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Ігор Степурін.

Організатори вже почали підготовку до нової «Книжкової країни». Фестиваль пройде 26–29 вересня на ВДНГ — і збере ще більше цікавих гостей та активностей.