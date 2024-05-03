Фірмові паски та освячення кошиків у колі найрідніших: як зустрінуть Великдень зірки Нового каналу

Дар’я Петрожицька, Назар Задніпровський, Наталка Денисенко, Богдан Шелудяк та Аліна Кошарна поділилися великодніми традиціями

Аромат свіжоспечених пасок, битва крашанками, церковний передзвін, а у серцях людей – щира віра в диво. Саме Великдень є одним із найважливіших та найулюбленіших родинних свят українців. Попри складні обставини вже третій рік поспіль ми зустрічаємо Воскресіння Христове з вірою у нашу перемогу, бо це свято дарує надію. Для зірок Нового каналу Великдень – це ще одна можливість зустрітися з найдорожчими людьми та зберегти сімейні цінності та традиції.

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Дар’я Петрожицька, акторка серіалу «Будиночок на щастя»

– У моїй сім’ї завжди була традиція пекти пасочки, але за формою вони більше нагадували кекси. Річ у тім, що мама зберегла посуд від нашого з сестрою дитячого харчування й завжди використовувала його замість формочок. А ще особливими наші пасочки робила не лише форма, а й верхівка. Ми поливали їх не білою глазур’ю, а шоколадом, та називали афропасками (сміється). Цю традицію перейняла і я, пекла в тих же формочках, з яких мене, по суті, годували в дитинстві. Останні років чотири-п’ять через велику зайнятість та відсутність рідних поряд я цю традицію порушувала. Але цьогоріч хочу спробувати знову спекти фірмові паски, бо поряд є сестра. Знаю, що вона і частина друзів будуть раді їх з’їсти.

Наталка Денисенко, акторка серіалів «Зв’язок» та «Будиночок на щастя»

– У нас є обов’язкова традиція на Великдень – всією сім’єю зустрічатися у бабусі. Але через те, що зараз мій чоловік (український актор Андрій Федінчик – прим. ред.) у відрядженні в ЗСУ, зібрати родину разом не вийде. Я обов’язково передам йому та його побратимам великодній кошик. А ми з синочком Андрійком поїдемо до батьків у Чернігів. Там завжди неймовірно сильна енергетика та приємна атмосфера. У батьківській квартирі чути дзвони з церкви, це такий особливий спогад з дитинства. Хочеться його повторювати щороку.

Богдан Шелудяк, ведучий шоу «Хто зверху?»

– Зізнаюсь, я не релігійна людина. Паску жодного разу в житті не святив. Але великодньої традиції в родині дотримувались. Оскільки в мене була релігійна бабуся, для неї це було дуже важливо. Вона завжди вночі ходила освячувати кошик і на ранок чекала нас. Ми збиралися всі разом, починали свій день з освяченої їжі та билися крашанками. Але, на жаль, минулого року бабусі не стало. Зараз естафету можна сказати прийняв чоловік моєї сестри. Він теж релігійна людина, ходить до церкви все святити та приносить для сім’ї. Оскільки всі мої рідні зараз живуть у Києві, то, думаю, цьогоріч на ранок Великодня ми зберемося разом, як колись.

Аліна Кошарна, акторка серіалу «Зв’язок»

– По-перше, Великдень – це сімейне свято. Тож ми з рідними завжди всі збираємось за великим столом. З дитинства памʼятаю, як усією вулицею йшли на службу, а потім святили великодні кошики до сходу сонця! До речі, ми з мамою стараємося завжди пекти паски самостійно, за бабусиним рецептом. В житті не куштувала смачнішої, ніж наша сімейна. Також завжди традиційно підходимо до питання краси столу. Фарбуємо яйця лише природними барвниками, прикрашаємо верхівки пасочок. Я обожнюю це робити! Це наче окремий вид мистецтва для мене.

Назар Задніпровський, актор серіалу «Будиночок на щастя»

– У нашій родині на Великдень все класично. Дружина то дуже пильнує. Єдине, я один з усієї сім’ї через діабет не дуже дотримуюся строгого посту, мушу під’їдати (усміхається). Всю Україну вітаю з Великоднем!

Вітаємо всіх глядачів Нового каналу з Великоднем! Нехай у вашому домі завжди панують мир, любов, затишок і добро!