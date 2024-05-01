«Українська міфологія має стати брендом країни» — автор фентезі «Кий і морозна орда» Нік Лисицький

Українська міфологія має стати брендом країни, упевнений автор фентезі «Кий і морозна орда» Нік Лисицький

24 квітня він завітав до етеру ютуб-проєкту Фантастичні talk(s). Під час бесіди зі Світланою Тараторіною письменник поговорив про глибинність української міфології та її важливість для популяризації культури.

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У березні цього року він видав епічне фентезі за мотивами української міфології «Кий і морозна орда». Це перша книга великої серії, яку планує видати автор.

Кожне успішне суспільство у світі базується на певних сенсах. І саме міфологія є глибинною колискою цих сенсів, упевнений Нік Лисицький.

– У Китаї змалечку вивчають міфологію. Норвежці неабияк пишаються своїми тролями. Більшість країн світу так чи інакше популяризують власну міфологію. Знайомлять із нею громадян і промотують її за кордоном, аби міфологія стала брендом країни. В Україні, на жаль, такого немає, — зауважив він.

Українська міфологія довго жила лишень на сторінках наукових праць і не була повноправною частиною сучасної культури. Сьогодні її так само не використовують у популяризації України як бренду. Це велика помилка.

Під час написання роману Нік Лисицький звернувся саме до жанру фентезі.

– Якщо ти хочеш популяризувати культуру, найефективніше робити це через цікаві історії, захоплюючі сюжети і фентезі. Авдиторія сприйме це на рівні казки. Так було в давнину, так є і зараз. І діти, і дорослі люблять казкові історії, — пояснив письменник.

Україні потрібен власний фантастичний всесвіт, упевнений Нік Лисицький.

– Всесвіт, що буде створений в україноцентричному сеттингу, за мотивами української культури, у якому будуть персонажі української міфології і фольклору. Саме з його допомогою ми зможемо популяризувати свою культуру у світі, — пояснив письменник.

Для своєї книги він обрав питомо українських героїв. Книга наповнена елементами культури — персонажі використовують діалекти різних регіонів, вбираються в автентичний одяг, смакують українські страви. Здається, усі вони дуже різні, однак об’єднані в один фантастичний всесвіт за мотивами наших міфів.

– Те, що насправді потрібно нині не лише в міфології, а й і в Україні — це об’єднання. У контексті міфології — у єдиний всесвіт, у контексті нації — у єдиний організм, який працюватиме на перемогу. Створення простору, де живуть персонажі з різних епох і регіонів, — це мій спосіб об’єднати все в єдиний всесвіт, — пояснює письменник.

Нік Лисицький планує видати ще 7 книг великої серії «Епічні пригоди міфічних героїв у Багатосвіті». Події в них розгортатимуться в всесвіті, де живуть персонажі давніх українських міфів, легенд та казок.

Багатосвіт, створений письменником, може стати першою цеглиною в популяризації бренду України і створенні наших власних супергероїв. І згодом їх знатимуть у всьому світі так само, як славнозвісних Тора чи Локі.

Українській культурі дуже потрібен свій, український супергерой, упевнений Нік Лисицький. На цю роль чудово підходить Кий, якого можна впевнено назвати українським королем Артуром. Кий — легендарний герой, який має епічну історію. Однак, попри те, що він створив стародавнє місто Київ, про нього написана лише одна книга.

– У польській культурі є Відьмак і Рівія, у британській — Фродо Беггінс і Середзем’я, в Україні має бути щось своє, унікальне. На мою думку, Кий і може стати тим українським супергероєм, який популяризуватиме українську міфологію та культуру у світі, — підсумував письменник.

Книга «Кий і морозна орда» — спільний проєкт Ніка Лисицького й компанії «Фантастичні українці», що продюсує креативні проєкти. На рахунку «Фантастичних українців» — однойменний документальний серіал про сучасну українську культуру, показаний 19 телеканалами та розміщений на українських і зарубіжних VOD-платформах.