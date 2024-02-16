Авдіївка: у США вважають, що місто незабаром може перейти під контроль рф

В Авдіївці Донецької області склалася критична ситуація для Збройних сил України, заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу для журналістів.

– Ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація є критичною, і російські війська продовжують тиснути на українські позиції щодня. Є загроза, що Авдіївка перейде під контроль росії, – сказав Кірбі.

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За його словами, багато в чому це пов’язано з тим, що українські війська на місцях закінчують артилерійські боєприпаси.

– росія хвиля за хвилею посилає новобранців на штурм українських позицій, і оскільки конгрес поки не прийняв законопроект про додаткову військову допомогу, ми не змогли дати Україні артилерійські снаряди, яких вони відчайдушно потребують, щоб зірвати російські атаки, – розповів Кірбі.

Він зазначив, що російські війська зараз підходять «фактично до українських окопів в Авдіївці» і починають придушувати українську оборону.

– Ціна бездіяльності Конгресу дуже велика і лягла на плечі українських солдатів. Нам потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий законопроект про національну безпеку без подальших зволікань. Якщо Палата республіканців не діятиме найближчим часом, те, що відбувається зараз в Авдіївці, цілком може статися деінде на цьому фронті, — сказав Кірбі.

Зруйнований коксохімічний завод, який колись був опорою економіки на східному Донбасі, ймовірно, стане останньою українською фортецею в Авдіївці, за яку ведуться бойові дії з 2014 року. Про це пише The Washington Post.

– Авдіївка потенційно є першим критичним випробуванням для нового головнокомандувача України генерал-полковника Олександра Сирського, якого минулого тижня призначив президент Володимир Зеленський і який має вирішити, як і коли визнавати поразку та відступати, – пише видання.

Що відомо про наступ на Авдіївку з жовтня 2023 року

З 10 жовтня російські війська почали штурмувати Авдіївку Донецької області, яка межує з окупованим у 2014 році Донецьком, колонами техніки. Цей етап оборони міста назвали «великий наступ на Авдіївку». Тоді командир спецроти Максим «Лютий» казав про близько 60 одиниць важкої техніки, яка атакувала українських оборонців протягом двох днів.

Станом на кінець грудня 2023 року російські війська дійшли впритул до міста й атакували з 20-30 напрямків, розвідав начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Він казав про третю хвилю штурмів Авдіївки.

Авдіївку обстрілювали зі всіх наявних видів озброєння, в січні російські війська почали засипати місто авіабомбами: з 1 по 12 січня, наводив дані очільник МВА, російські війська застосували по Авдіївці 154 крилаті авіабомби за 12 днів січня. Вперше КАБи вони почали використовувати із кінця серпня й за минулий рік скинули 146 авіабомб.

30 січня в Авдіївці лишилось менше тисячі жителів.

14 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій підтвердив в Авдіївці кілька днів тривають вуличні бої.

На початку лютого в місто почали прориватися російські диверсійні групи.

– Як таких вуличних боїв немає, звичайно якісь ДРГ намагаються пройти в місто, пройти вулицями, але хлопці це відпрацьовують, — казав 6 лютого Віталій Барабаш.

11 лютого командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про те, що до Авдіївки направили «свіжі сили». А 13 лютого речник 110-ї ОМБр підтвердив, що в місто перекинули додаткові підрозділи, а сили їхньої бригади вперше за понад два роки вивели на ротацію.

15 лютого 3-тя окрема штурмова бригада підтвердила, що їх перекинули в район Авдіївки для підкріплення Сил оборони України.

Фото – AP, Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LET

За матеріалами Суспільного