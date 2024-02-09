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«Бережіть зуби змолоду, бо вони дуже дорогі!»: Біблів, Денисенко, Кошарна та Сугак – про стоматологів

«Бережіть зуби змолоду, бо вони дуже дорогі!»: Біблів, Денисенко, Кошарна та Сугак – про стоматологів

9 лютого відзначають День стоматолога. І якщо ви не здригаєтеся, коли уявляєте дзижчання установки в кабінеті дантиста, вітаємо – ви сильна та хоробра людина! Справді, в усіх опитуваннях про лікарів, яких найбільше бояться люди, перемагають стоматологи. Та зараз медицина досягла такого рівня, що походи до найстрашнішого кабінету стали безболісними й зовсім нестрашними! Актори серіалів Нового каналу розповіли свої історії про зубних лікарів. Можливо, десь себе впізнаєте?

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Віталіна Біблів, акторка серіалу «Будиночок на щастя»

– Я не люблю стоматологів. З дитинства залишилися жахливі спогади про неприємні історії. Але якось мені трапилася лікарка Ірина Василівна, яка вселила в мене віру в стоматологів, – розповідає Віталіна. – Колись я так чистила передні зуби, що в мене просто відкололась частинка одного різця. Памʼятаю, це була неділя. А в понеділок мені потрібно було виходити у прямий ефір на телеканалі «Тоніс». Так-так, раптом ви не знали, я була ведучою шоу «Про ранок». Знайшла найближчу стоматологію, прибігла туди, плачу й кажу: «Мені треба щось робити! Завтра виходити в ефір». І от ця чарівна лікарка мене врятувала. Наступного дня я вийшла в ефір з нормальними зубами. Зараз ця історія здається веселою, але я от згадую, і просто піт по шкірі. Підсумовуючи, скажу, як каже Любаня: «Бережіть зуби змолоду, бо вони зараз дуже дорогі» (усміхається).

«Бережіть зуби змолоду, бо вони дуже дорогі!»: Біблів, Денисенко, Кошарна та Сугак – про стоматологів

Аліна Кошарна, акторка серіалу «Звʼязок»

– Мій найкращий стоматолог – семирічна я на уроці математики. Памʼятаю, як сиділа на за партою, хитала свій ще молочний зуб, а потім він опинився в моїй руці просто посеред заняття. Так і зберегла його в кармані до кінця уроків, – сміється Аліна. – А взагалі я страшенно боюся стоматологів. Варто переступити поріг клініки, як у мене одразу починається панічна атака через запах.

«Бережіть зуби змолоду, бо вони дуже дорогі!»: Біблів, Денисенко, Кошарна та Сугак – про стоматологів

Наталка Денисенко, акторка серіалу «Будиночок на щастя»

– У мене була ціла епопея з зубами мудрості. Вони росли не вгору, а вбік. Треба було їх видаляти. Я тоді мала велику загрузку по роботі, тому знайшла більш вільний тиждень і домовилася з лікарем, що він видалить одразу два зуба, – ділиться Наталка. – Мені назначили час операції, але я його переплутала. Врешті запізнилася буквально на пів годинки. Перед тим, як мені ввели седацію, ще раз перепитала лікаря, чи встигне він видалити два зуби. Той відповів, що буде старатися. Також я наголосила, що один зуб у мене іноді болить, тому його важливо видалити. Коли прокинулася після операції, то зрозуміла, що мені видалили лише один зуб, ще й не той, який періодично тривожив. Я розплакалась. Уявіть, елітна клініка в Києві, я заплатила 23 тисячі гривень за видалення одного зуба й почула від лікаря: «Анестезіологам потрібно було їхати, ми не встигли видалити другий зуб. Зробимо це наступного разу». Почала пояснювати, що наступного разу не можу, бо маю лише тиждень між зйомками. Але лікар сказав: «Не нервуйтеся, заспокойтесь». І вийшов з кабінету. Я записала сторіс у соцмережі про цю ситуацію, і клініка почала мені погрожувати. Звісно, після таких повідомлень я до них не пішла, а шви знімала вже в іншій лікарні. Але на цьому історія не скінчилася. Перша клініка продовжила розповідати в соцмережах, що я запізнилася на операцію, нічого не сказала про другий зуб і взагалі істеричка. Після цього я ще три дні плакала, бо мене спочатку обманули, а потім ще й так повелися. За ці гроші вони мали надати максимальний сервіс і заспокоїти.

«Бережіть зуби змолоду, бо вони дуже дорогі!»: Біблів, Денисенко, Кошарна та Сугак – про стоматологів

Олександр Сугак, актор серіалу «Звʼязок»

– Бабуся працювала медсестрою у стоматологічному кабінеті. Коли я ще був малим, полюбляв приходити до неї на роботу. І катався на стоматологічних кріслах, які могли підійматися, опускатися, крутитися. Як то кажуть, розважалися, як могли, – з усмішкою ділиться Саша. – А ще обожнював роздивлятися стоматологічні інструменти, які виблискували на столі. Думаю, завдяки таким моїм дитячим «розвагам» я ніколи не боявся відвідувати стоматолога.

«Бережіть зуби змолоду, бо вони дуже дорогі!»: Біблів, Денисенко, Кошарна та Сугак – про стоматологів

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