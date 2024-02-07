Ту-22М3: скільки ракет, характеристики та дальність стрільби

Ворог неодноразово завдавав ракетних ударів по території України, використовуючи бомбардувальники-ракетоносці. Одним з таких є вбивчий літак Ту-22М3

Новий канал розкаже тобі основну інформацію про смертельний бомбардувальник Ту-22М3.

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Що таке Ту-22М3

Ту-22М – це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками.

Це розробка ОКБ О.М. Туполєва, вироблявся на Казанському авіаційному заводі імені Горбунова.

В експлуатації з 1974 року і до сьогодні. Перший політ Ту-22М3 здійснив 20 червня 1977 року, з 1978-го запущений у серійне виробництво, яке припинено у 1993 році.

Основне озброєння бомбардувальника – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м, а також майданна ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 км.

Також він може нести бомби, що вільно падають, один залп яких здатен накрити площу, яка рівняється 35 футбольним полям. Ту-22М3 може з 10-кілометрової висоти вцілити одиночною бомбою в малу споруду. Водночас літак з самого початку експлуатації мав постійні проблеми через інженерну недосконалість, через що досі дуже часто гинуть російські пілоти.

У 2018 році рф створила модернізовану версію цього літака – Ту-22М3М, розширивши його бойовий потенціал. росія використовувала бомбардувальники Ту-22М3 у Сирії, в Афганістані, в Чечні, у Грузії, а тепер і у війні проти України.

Ту-22М2 в Україні

Після розпаду СРСР Україна також отримала частину цих бомбардувальників: 22 літаки Ту-22М2 і 60 штук Ту-22М3. Проте до 2003 року 19 з них передали Росії, чотири зараз в музеях, а решту утилізували. Тобто на сьогодні лише рф експлуатує ці літаки.

Чи може Україна збити Ту-22м3

Літак Ту-22м3 за своїми характеристиками може бути здатним протистояти різним системам ППО. Здатність збити Ту-22м3 залежить від багатьох факторів, включаючи тип, потужність і рівень сучасності використовуваних ППО, а також ефективність та точність використовуваних засобів.

Літак Ту-22м3, як стратегічний бомбардувальник, може бути збитий різними системами протиповітряної оборони (ППО). Серед ЗРК, які є в України, це С-300, “Бук”, ЗРК Patriot, Iris-T, NASAMS тощо.

Проблема полягає в тому, що росія атакує Ту-22м3 з дальніх рубежів, куди ЗРК, що має Україна, не дістають. Щоб подолати загрозу літаків Ту-22м3, які атакують смертоносними ракетами Х-22, Україні потрібні західні винищувачі F-16.

Фото: Міноборони